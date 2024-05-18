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Tokat'ta ihbar üzerine girilen evde patlama! 5'i asker 7 yaralı

DHA
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Tokat’ta ihbar üzerine girilen evde patlama! 5’i asker 7 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesine Bağlı Karayaka Beldesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar için girdiği bir evde patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre 5'i asker 7 yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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