Borussia Dortmund: 2 - Paris Saint Germain: 1 MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Alman devi Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmaya Alman devinin 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Haaland damga vurdu. Borussia Dortmund, Haaland'ın golleriyle PSG'yi 2-1 mağlup etti. Ayrıca Erling Haaland aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu.

Zorlu karşılaşmayı Alman ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren goller Haaland'dan geldi. PSG'nin tek sayısını ise Neymar kaydetti.

HAALAND DURDURULAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg formasıyla 6, Dortmund formasıyla 1 maç oynayan Erling Haland, toplamda 10 gol atmayı başardı. Genç futbolcu grup aşamalarında 8 gol atmıştı.

MEUNIER CEZALI

Karşılaşmanın 87'inci dakikasında Giovanni Reyna'y�� hızlı atakta durduran Thomas Meunier sarı kartla cezalandırıldı. PSG'nin yıldız futbolcusu rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EMRE CAN GÖZ DOLDURDU

Borussia Dortmund'un kiralık olarak kadrosuna kattığı daha sonra da 4 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Can, zorlu karşılaşmada oynadığı futbolla alkış topladı. İkili mücadelelerde ayakta kalan ve attığı kritik paslarla takımını atağa kaldırmada başarılı bir iş çıkaran Türk asıllı Alman futbolcu tam not aldı.