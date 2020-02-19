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Borussia Dortmund: 2 - Paris Saint Germain: 1 MAÇ SONUCU

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Giriş Tarihi: 19.02.2020
DORTMUND, PSG KARŞISINDA AVANTAJI KAPTI

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Alman devi ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmaya Alman devinin 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Haaland damga vurdu. Borussia Dortmund, Haaland'ın golleriyle 'yi 2-1 mağlup etti. Ayrıca aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu.

Zorlu karşılaşmayı Alman ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Dortmund'a galibiyeti getiren goller Haaland'dan geldi. 'nin tek sayısını ise kaydetti.

HAALAND DURDURULAMIYOR
Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg formasıyla 6, Dortmund formasıyla 1 maç oynayan Erling Haland, toplamda 10 gol atmayı başardı. Genç futbolcu grup aşamalarında 8 gol atmıştı.

Ayrıca aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla gol atan ilk oyuncu oldu

MEUNIER CEZALI
Karşılaşmanın 87'inci dakikasında Giovanni Reyna'y�� hızlı atakta durduran Thomas Meunier sarı kartla cezalandırıldı. PSG'nin yıldız futbolcusu rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EMRE CAN GÖZ DOLDURDU
'un kiralık olarak kadrosuna kattığı daha sonra da 4 yıllık sözleşme imzaladığı Emre Can, zorlu karşılaşmada oynadığı futbolla alkış topladı. İkili mücadelelerde ayakta kalan ve attığı kritik paslarla takımını atağa kaldırmada başarılı bir iş çıkaran Türk asıllı Alman futbolcu tam not aldı.

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