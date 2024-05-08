CHP'li belediyelerde eşe dosta ballı koltuk kıyağında son örnek! Afyonkarahisar'da Burcu Köksal'dan tanıdığa 120 bin TL maaş kıyağı
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından CHP tarafından kazanılan belediyelerde "eşe dosta ballı koltuk kıyağı" ile ilgili skandallar büyüyor. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da meclis üyesi kızını "Birim sorumlusu", ilçe başkanının avukat eşini ise 120 bin TL aylıkla belediye şirketine hukuk danışmanı yaptı.
CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. Yüzlerce belediye çalışanının iş akitlerini fesheden yönetimler, kendi yandaş ve partilileri liyakat gözetmeksizin işe alıyor. Daha önce CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı yönetici pozisyonunda belediyeye işe alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'yi de Basın ve Halkla İlişkiler birimine yerleştirdiği ortaya çıktı.
- Sabah'ın haberine göre Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi avukat Ahmet Çetinöz'ü ise YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı.
120 BİN TL MAAŞ
- Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "ballı koltuk" verdiği avukat Ahmet Çetinöz, hukuk danışmanlığı adı altında her ay şirketten 120 bin TL alacak.
- Ahmet Çetinöz'ün belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı olmasına CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de tepki gösterdi.
ERKEN BAŞLADILAR
Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek Çiçek: Çok erken başladılar. Etrafı zenginleştirmeye devam! Sıra, "Vatan Millet Sakarya" sömürüsü ile aldığınız belediyeleri, aile şirketi haline çevirmeye geldi. Daha bunlar iyi günler. Alınan belediyelere; bazı vekillerin, PM üyelerinin hukuk ofisleri ve şirketleri tarafından kesilen fahiş rakamlarda medya, danışmanlık, avukatlık ücretlerini hep beraber göreceğiz. Bunlar başlangıç ve acemilik süreci.
SKANDAL ATAMAYA PİŞKİN AÇIKLAMA: BU GENÇLER ÇALIŞMASIN MI
Bursa'da baldızını ve öz yeğenini belediye şirketine müdür yapan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, skandalın duyulmasının ardından yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı. Bozbey, "Soy ismi Bozbey diye, bu gençler çalışmasın mı" diyerek şoke eden bir açıklama yaptı. Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren CHP'li Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.
- Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip öz yeğeni Furkan Bozbey'i, kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına oturttu.
- Tepkilerin ardından açıklama yapan Bozbey, "Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" dedi.
- Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.
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