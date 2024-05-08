CHP’li belediyelerde eşe dosta ballı koltuk kıyağında son örnek! Afyonkarahisar’da Burcu Köksal’dan tanıdığa 120 bin TL maaş kıyağı





SKANDAL ATAMAYA PİŞKİN AÇIKLAMA: BU GENÇLER ÇALIŞMASIN MI

Bursa'da baldızını ve öz yeğenini belediye şirketine müdür yapan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, skandalın duyulmasının ardından yaptığı açıklamayla şaşkınlık yarattı. Bozbey, "Soy ismi Bozbey diye, bu gençler çalışmasın mı" diyerek şoke eden bir açıklama yaptı. Eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getiren CHP'li Mustafa Bozbey, eş, dost ve akraba kıyaklarına CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşiyle devam etmişti.





- Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na getiren Bozbey, bununla da yetinmeyip öz yeğeni Furkan Bozbey'i, kentin imar ve inşaat işlerinden sorumlu olan BURKENT şirketinin başına oturttu.

- Tepkilerin ardından açıklama yapan Bozbey, "Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. Soyisminin Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli" dedi.

- Diğer yandan sosyal medya hesaplarının biyografisinde kendisini BURKENT'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak tanıtan Furkan Bozbey de, biyografisini silerek sosyal medya hesaplarını kilitledi.