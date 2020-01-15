15 Ocak 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... son 16. turu ilk maçında ile karşılaşacak 'ın ilk 11'i belli oldu.

Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... son 16 turunun ilk karşılaşmasında 'a konuk olacak. Mücadele öncesi şehre giden siyah-beyazlıların kadrosunda 9 isim yer almadı.

BB ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
BB Erzurumspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Ba Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rrashad, Yunus Emre, İbrahim, Juju, Oltan

Beşiktaş: Karius Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'koudou, Umut

BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 9 EKSİK
Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi açıklanan 19 kişilik kadroda Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz ve Douglas yer almadı.



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