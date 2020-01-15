Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16. turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Beşiktaş son 16 turunun ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi şehre giden siyah-beyazlıların kadrosunda 9 isim yer almadı.
BB ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
BB Erzurumspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kritik müsabakada hakem Koray Gençerler düdük çalacak. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Ba Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rrashad, Yunus Emre, İbrahim, Juju, Oltan
Beşiktaş: Karius Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'koudou, Umut
BEŞİKTAŞ'TA 4'Ü SAKAT 9 EKSİK
Beşiktaş'ta bu karşılaşma öncesi açıklanan 19 kişilik kadroda Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba, Orkan Çınar, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz ve Douglas yer almadı.
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