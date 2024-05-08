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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: "Kimler Geldi Kimler Geçti" Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: "Kimler Geldi Kimler Geçti" Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez de gala kıyafetiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı Mert Demir ile yeni bir ilişkiye adım atan Serenay Sarıkaya, yeni dizisinin galasındaki kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı elbisesiyle pozlar veren Sarıkaya'nın tarzı beğenilmezken, kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:02
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Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: Kimler Geldi Kimler Geçti Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aş hayatıyla sık sık gündem olan Sarıkaya, bu kez gala tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: Kimler Geldi Kimler Geçti Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş ve Nil Sude Albayrak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin başrolünde yer alan Serenay Sarıkaya projenin galasına katıldı. Sarıkaya, kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: Kimler Geldi Kimler Geçti Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile birlikteliğinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yönelik ne düşündüğüne yönelik bir soru yöneltildi.

"GERÇEK HAYATTA BÖYLE ŞEYLER VAR MI?"

Bu iddialara karşı çok sinirli olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı?

Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum. Hiç yeri değil bunun için. Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde, çok teşekkür ederiz." dedi.

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Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: Kimler Geldi Kimler Geçti Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Kırmızı midi boy dekolteli elbisesi, altına giydiği bağlamalı siyah çizmeleri ile sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun kombini ise hiç beğenilmedi.

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Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: Kimler Geldi Kimler Geçti Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

FİYATI 156 BİN TL

Rüküş bulunan ünlü ismin kombin fiyatı da ortaya çıktı. Tarzının bedelinin 156 bin TL olduğu öğrenilen Sarıkaya'ya yorum yağdı.