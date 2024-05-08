Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: "Kimler Geldi Kimler Geçti" Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...

Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile birlikteliğinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yönelik ne düşündüğüne yönelik bir soru yöneltildi.

"GERÇEK HAYATTA BÖYLE ŞEYLER VAR MI?"

Bu iddialara karşı çok sinirli olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı?

Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum. Hiç yeri değil bunun için. Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde, çok teşekkür ederiz." dedi.