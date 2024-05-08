08 Mayıs 2024, Çarşamba
Serenay Sarıkaya kırmızılar içinde paylaştı: "Kimler Geldi Kimler Geçti" Beğenilmeyen kıyafeti bakın ne kadarmış...
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bu kez de gala kıyafetiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı Mert Demir ile yeni bir ilişkiye adım atan Serenay Sarıkaya, yeni dizisinin galasındaki kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı elbisesiyle pozlar veren Sarıkaya'nın tarzı beğenilmezken, kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:02
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