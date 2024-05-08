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Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | "Bunu yapmamı Tanrı söyledi" dedi! Papaza gülümseyip...

Sivillere yönelik silahlı saldırıların sonu gelmeyen ABD'de, dehşetin adresi bu kez bir kilise oldu. Canlı yayınlanan pazar ayini sırasında bir saldırgan, silahını çekerek vaaz veren papaza doğrulttu. Ardından da tetiğe bastı. Bakın daha sonra neler yaşandı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:35
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Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | Bunu yapmamı Tanrı söyledi dedi! Papaza gülümseyip...

Kilisede silahını çekti vaaz veren din adamına doğrulttu.

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Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | Bunu yapmamı Tanrı söyledi dedi! Papaza gülümseyip...

Papaz neye uğradığını şaşırdı.

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Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | Bunu yapmamı Tanrı söyledi dedi! Papaza gülümseyip...

Akılalmaz olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı.

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Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | Bunu yapmamı Tanrı söyledi dedi! Papaza gülümseyip...

Canlı yayınlanan pazar ayininde vaaz veren Glenn Germany, cemaatin gözü önünde katledilmekten kıl payı kurtuldu.

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Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | Bunu yapmamı Tanrı söyledi dedi! Papaza gülümseyip...

26 yaşındaki siyahi saldırgan, Hristiyan din adamının konuştuğu esnada ön tarafa yürüyerek silahını çekti.