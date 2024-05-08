Kilisede canlı yayınlanan ayinde silahlı dehşet | "Bunu yapmamı Tanrı söyledi" dedi! Papaza gülümseyip...

Sivillere yönelik silahlı saldırıların sonu gelmeyen ABD'de, dehşetin adresi bu kez bir kilise oldu. Canlı yayınlanan pazar ayini sırasında bir saldırgan, silahını çekerek vaaz veren papaza doğrulttu. Ardından da tetiğe bastı. Bakın daha sonra neler yaşandı...