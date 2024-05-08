Ünlü diş hekiminden hastasına taciz! Odasında bacaklarına dokunup…

'BEN HERKESİ ÖPÜYORUM' DEDİ

Kızıma tedavi öncesi çenesinin içinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince şöyle yanıt verdi: 'Ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok.' Aldığım cevap karşısında kendimi tutamadım ve saldırdım. Hekimden şikayetçi olduk. Savcılık da soruşturmayı tamamlayıp cinsel taviz davasını açtı. Önümüzdeki günlerde davanın duruşması olacak."