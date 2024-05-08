İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar! Uçak gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı! Ulaştırma Bakanı Uraloğlu detayları A Haber'de açıkladı...
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı ön tekerleği açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı. Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber ekranlarında kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu iki pilotun da tahliye edildiğinin altının çizerken, pistin saat 15.00'e kadar kapalı kalacağını duyurdu. Diğer yandan İstanbul Valiliği ve İGA havalimanında uçuşların diğer pistlerden sorunsuz bir şekilde sürdüğünü paylaştı. İşte detaylar...
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzeri iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı.
Uçak gövdesi üstü indi. Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
"8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları'na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.
Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."
BAKAN URALOĞLU A HABER'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bakan Uraloğlu, "Ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yapması ile ilgili gelişen durum. Paris'ten İstanbul'a sefer yapan Boeing-763 tipi bir uçak. Bu pilotun havalimanımızı kuleyi uyarması ve ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine bir iletişim söz konusu. Uçak havalimanından iki defa pas geçiyor ve havalimanı görevlilerimiz de uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ediyorlar. Bunun üzerine gerekli yangın söndürme ekipleri acil müdahale ekipleri sağlık ekipleri hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesi sağlanıyor. 2 pilot tahliye edildi, pist uçuşa kapalı." ifadelerini kullandı.
PİST 15.00'E KADAR UÇUŞA KAPALI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Paris'ten İstanbul Havalimanı'na sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste inişi ile ilgili olarak bilgi verdi. Bakan Uraloğlu Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Paris'ten İstanbul Havalimanı'mıza sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu pistimize iniş yapmıştır.
Pilotun ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine hemen kuleden kendisiyle irtibata geçilmiştir.
Havalimanı görevlilerimiz, uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ettikten sonra gerekli yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekiplerimizi hazır bulundurarak söz konusu uçağın havalimanımıza inmesini sağlamıştır.
Görevli arkadaşlarımızın başarılı yönlendirmeleriyle uçak gövdesi üzerine sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiştir. İki pilotun tahliyesinden sonra sağlık durumları kontrol edilmiş; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır. Sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz de devam etmektedir.
İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor; herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
"UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağının gövde üzerine iniş yapmasıyla ilgili, "İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor." dedi.
Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağının iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptığını hatırlatarak, "Bununla ilgili havalimanındaki son durum nedir, uçuşlara açık mı?" sorusu üzerine Gül, şunları söyledi:
"İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor. Burada da ön tekerlerinden çıkan arızandan dolayı inişinde ufak bir problem oldu. Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir mal kaybı yok. Çok şükür korkulacak bir durum yok."
İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ: UÇUŞ TRAFİĞİNDE SORUN YOK
Duyuru: 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 08:17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı teknik bir nedenden dolayı ön iniş takımları açılmadan İGA İstanbul Havalimanı'na, hava trafik kontrol kulesinin yönlendirmesi ile başarılı bir iniş yapmıştır. Gövde üzeri kontrollü iniş öncesi, pistte hazır bekleyen İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağa anında müdahalesiyle hiç bir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alınmıştır. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF), uçağın güvenli bir alana taşınması ve pistin uçuş trafiğine açılmasına yönelik çalışmaları sürmektedir. Yedek pistler dahil olmak üzere tüm diğer pistlerde uçuş trafiği ve operasyon sorunsuz bir şekilde devam etmektedir.
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