08 Mayıs 2024, Çarşamba
Ferdi Kadıoğlu'nun babası transferi duyurdu! Dünya devine gidiyor! İngilizler bombayı patlattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Milli yıldıza birçok talip olduğu öğrenilirken, İngiliz basını flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:20
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