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Ferdi Kadıoğlu'nun babası transferi duyurdu! Dünya devine gidiyor! İngilizler bombayı patlattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Milli yıldıza birçok talip olduğu öğrenilirken, İngiliz basını flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 10:20
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Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! İngiliz basını transferde bombayı patlattı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! İngiliz basını transferde bombayı patlattı

Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.

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Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! İngiliz basını transferde bombayı patlattı

F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.

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Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! İngiliz basını transferde bombayı patlattı

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.

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Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! İngiliz basını transferde bombayı patlattı

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.