Ferdi Kadıoğlu'nun babası transferi duyurdu! Dünya devine gidiyor! İngilizler bombayı patlattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Milli yıldıza birçok talip olduğu öğrenilirken, İngiliz basını flaş bir transfer iddiasını ortaya attı. İşte detaylar...