CBC Sports nasıl izlenir? CBC Sports frekans bilgileri ve yayın akışı!
Şampiyonlar Ligi’ni yayınlayan popüler kanallardan birisi olan CBC Sports nasıl izlenir? CBC Sports frekans bilgileri ve yayın akışı futbolseverlerden tarafından araştırılıyor. Galatasaray Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen kişiler CBC Sports izleme yollarını sorguluyor. Bu akşam saat 22:00’de başlayacak Galatasaray – Real Madrid maçı Azerbaycan kanalı CBC Sports yayın akışı içerisinde de gözüküyor. Peki, CBC Sports frekans bilgileri nelerdir? CBC Sports nasıl izlenir? İşte yanıtı!
CBC Sports nasıl izlenir? CBC Sports frekansı ve yayın akışı sorgulanıyor. Azerbaycan kanalı CBC Sports Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı yayınlıyor. Bu nedenle futbolseverler CBC Sports canlı izleme yollarını araştırıyor. CBC Sports frekans bilgileri nelerdir? TSİ ile bu akşam saat 22:00'de başlayacak Galatasaray – Real Madrid maçı CBC Sports yayın akışı içerisinde de gözüküyor. Maçı yayınlayacak şifresiz yabancı kanallar arasında CBC Sports da bulunuyor. İşte, CBC Sports frekans bilgileri!
CBC SPORTS FREKANSI!
Evlerinde uydu alıcısı bulunduran kişiler, CBC Sports kanalını doğru frekans bilgilerini girerek izleyebilir. Ancak uluslararası yayıncılık kuralları gereği kanal maç saatinde şifreli yayına geçebilir.
CBC Sports kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmaktadır. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz. CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir.
AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.
Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini birçok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play
İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus
Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa
İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live
ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live
GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard
GALATASARAY'DA SON DURUM!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.
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