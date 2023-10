Bakan Fahrettin Koca’dan “meme kanseri” açıklaması | Meme kanserinin belirtileri nelerdir? Teşhisi nasıl konur?

"20 YAŞINDAN BAŞLAYARAK HER AY DÜZENLİ OLARAK KENDİNİ MUAYENE ETMEK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Meme kanserinde en sık görülen belirtinin ağrısız, zamanla büyüyen bir kitle hissedilmesi olduğunu dile getiren Koca, "20 yaşından başlayarak her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir. 40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi bir yakınmaları yoksa bile her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir" açıklamasında bulundu.



Koca, meme kanserinin ileri dönemlere dek belirti vermeme ihtimali olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmaktadır. Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır."

