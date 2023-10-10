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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yok

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Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan flaş açıklama: Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yok

Hakkındaki aşı karşıtlığı eleştirilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında yüzde 95'in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı. Bakan Koca şehir hastaneleriyle ilgili de, "Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak." dedi.

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