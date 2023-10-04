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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Kapanma söz konusu değil!

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Eris varyantı açıklaması: Kapanma söz konusu değil!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kornavirüsün Eris varyantı sebebiyle yeniden bir kapanmanın ve toplu tedbirlerin artık söz konusu olmadığını açıkladı.

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