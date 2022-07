Canan Karatay: ‘Et sağlıksız’ demek aldatmaca

Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.