Canan Karatay: ‘Et sağlıksız’ demek aldatmaca
Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Burada Altınok’un sorularını yanıtlayan Karatay, Kurban Bayramı’nı yaşadığımız günlerde ciddi bir tartışma konusu olan ‘Et yemek sağlıksız’ iddialarına yanıt verdi. Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. İşte ayrıntılar…
Uzun zamandır ekranlara çıkmayan Canan Karatay, son zamanlarda çok konuşulan 'et sağlıksız' söylemlerine yanıt verdi.
Canan Karatay, açıklamalarında altını çizerek et yemenin sağlıklı olduğunu dile getirdi.
Uzun zamandır ekranlarda seyirciyle buluşmayan Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un moderatörlüğünü yaptığı Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının konuğu oldu. Karatay burada pek çok merak edilen soruya yanıt verdi.
TAMAMEN ALDATMACA
Kurban Bayramı'nın içinde olduğumuz günlerde Canan Karatay Melih Altınok'un "et sağlıksız bir şey mi" sorusuna şöyle yanıt verdi:
Et sağlıksız olur mu? Asırlardan beri insanlar et ile yaşamış. Daha tahıl olmadan ki tahılların evcilleştirilmesi ve dömestike edilip bizim mutfağımıza girmesi 10 bin yıl. 30 milyon yıldan beri insanlar et ve topraktaki köklerle yaşıyor. Tamamen aldatmaca, tamamen düzmece.
YAPAY ET TARTIŞMALARI
Melih Altınok: Yapay et konusundaki tavrınız ne?
1968-1970'ten beri yapay et konusu var, yalandır, dolandır. Tamamen insanların çoğalmasını engellemek, yok olmasını sağlamaktır.
Resmen bizi kendilerine bağlamak için...
Bu faşizmdir, size 'çok iyi davranıyorum' der arkadan vurur.
Nasıl et yemeliyiz Kurban Bayramı'nda?
İstediğimiz kadar kavurması yapılabilir, ızgarası yapılabilir. Kuyruk yağı içilebilir en doğal, en sağlıklı şeydir.
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