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Et sağlıksız mı? Canan Karatay A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2022 23:04
Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Burada Altınok’un sorularını yanıtlayan Karatay, Kurban Bayramı’nı yaşadığımız günlerde ciddi bir tartışma konusu olan ‘Et yemek sağlıksız’ iddialarına yanıt verdi. Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. İşte ayrıntılar…
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