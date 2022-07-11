12 Temmuz 2022, Salı
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Et sağlıksız mı? Canan Karatay A Haber'de anlattı
Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Burada Altınok’un sorularını yanıtlayan Karatay, Kurban Bayramı’nı yaşadığımız günlerde ciddi bir tartışma konusu olan ‘Et yemek sağlıksız’ iddialarına yanıt verdi. Karatay, açıklamalarının devamında yapay et konusuna da değindi. İşte ayrıntılar…