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Kariye Camii’nin ibadete açılması! Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Kariye Camii’nin ibadete açılması! Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii, Yunanistan'da hazımsızlık yarattı. Türkiye ziyaretini ertelemesi çağrı yapılan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli" diye yanıt verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temel görüşlerinden vazgeçmemelerine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasındaki "ikili ilişkilerde olumlu atmosfer"in devam ettiğini kaydetti. Miçotakis, "protothema.gr" haber portalına verdiği röportajda, 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile ikili ilişkileri değerlendirdi.

"GİTMEM KRİZ YARATMAMIZDAN ÇOK DAHA İYİDİR"

İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir." ifadesini kullandı.

"OLUMLU ATMOSFER"

Miçotakis, Türkiye'nin ve Yunanistan'ın temel görüşlerinden vazgeçmediğini belirterek, buna rağmen "ikili ilişkilerde olumlu bir atmosfer" olduğuna dikkat çekti.

Kariye Camii'nin Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir sorun olmadığını belirten Miçotakis, caminin çok önemli bir dünya kültürel mirası olduğunu ifade etti. Miçotakis, bu kararı yanlış bulduğunu belirtti.

Türkiye Ayasofya'nın ardından Kariye'de de zincirleri kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 79 yıl sonra ibadete açılan Kariye Camii, Yunanistan'da hazımsızlık yarattı. Yunan Dışişleri Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçlamıştı.

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