Kariye Camii’nin ibadete açılması! Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis: Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim

"GİTMEM KRİZ YARATMAMIZDAN ÇOK DAHA İYİDİR"

İstanbul'daki Kariye Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla "ziyaretin ertelenmesi" çağrılarına ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ziyaret ertelenmemeli, zira iletişim kanallarının açık tutulması önemli. Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a giderek Türkiye hükümetinin bu seçiminden duyduğum rahatsızlığı bizzat iletmem, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde başardığımız ilerlemeleri yok edecek bir krizi yaratmamızdan çok daha iyidir." ifadesini kullandı.