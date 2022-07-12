21 Mayıs 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Prof. Dr. Canan Karatay’dan A haber'de çarpıcı açıklamalar
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, A Haber’de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a konuk oldu. Tartışmalı önerileri, ezber bozan sözleri ve her söylediği gündem olan açıklamaları ile Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair bilinmeyenler üzerine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 11 Temmuz 2022 Pazartesi ekranlara gelen 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamı...