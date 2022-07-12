21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Prof. Dr. Canan Karatay’dan A haber'de çarpıcı açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2022 00:22
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, A Haber’de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a konuk oldu. Tartışmalı önerileri, ezber bozan sözleri ve her söylediği gündem olan açıklamaları ile Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair bilinmeyenler üzerine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 11 Temmuz 2022 Pazartesi ekranlara gelen 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un tamamı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim?
"Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
Daha Fazla Video Göster