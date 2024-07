Kayseri ve Suriye’de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne?

DİPLOMATİK ZEMİN VE PUSLU HAVA

Öte yandan Esad rejimi uzun zamandan beri Türkiye'ye masaya oturmak için kabul edilmesi mümkün olmayan şartlar sunuyordu. Bir anda Esad rejimi çok makul bir zemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları karşılıksız bırakmadı. Suriye ile hemen bugün ya da yarın değil bir diyalog sürecinin çeşitli seviyelerde hızlanabileceği yönünde sinyaller gelmeye başladı. Oldukça karmaşık ve her an her şeyin olabileceği puslu bir ortam söz konusu. Bölgedeki aktörler kendi pozisyonlarını güçlendirmeye diğer tarafın vaziyetini zayıflatmaya çalışıyor. Bazı mihraklar Türkiye'nin Suriye ile daha net şekilde ilgilenmesi gereken dönemde içine dönmesinin kendileri açısından avantaj olacağını düşünüyorlar ve provokasyonlara giriyorlar.