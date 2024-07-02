Kayseri ve Suriye'de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne?
Kayseri'deki provokasyon soruşturması 67 kişi gözaltında. 63 sosyal medya hesabına yönelik soruşturma sürüyor. Hem Kayseri’de hem de Suriye’de tehlikeli bir kışkırtmaya imza atıldı. Peki toplumda yabancı düşmanlığını kimler tetiklemek istiyor? İstihbarat servisleri devrede mi? Kayseri ve Suriye ile başlayan olanların arkasında hangi güçler var? Toplumsal fay hatlarıyla neden oynanmak isteniyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
Kayseri'de önceki gece yaşanan küçük çocuğa yönelik taciz olayından sonra çıkan hadiselerde 67 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarından yapılan provokasyon nitelikli paylaşımlara yönelik 63 hesap soruşturuluyor.
"GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI"
Kayseri'de ve Suriye'de çıkan tehlikeli kışkırtmalara yönelik olarak güvenlik kaynakları, "Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır" açıklaması yaptı.
CEVAP ARAYAN SORULAR
Peki toplumda yabancı düşmanlığını kimler tetiklemek istiyor? İstihbarat servisleri devrede mi? Kayseri ve Suriye ile başlayan olanların arkasında hangi güçler var? Toplumsal fay hatlarıyla neden oynanmak isteniyor? Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? Zehirli söylemlerle amaç yabancı düşmanlığını körüklemek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
EN KABUL EDİLMESİ TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI
Murat Akgün: Kayseri'de başlayan olayların ülkenin birçok kentine yayılması söz konusu. Protestoların bazı yerlerde şiddete evrilmesi durumu meydana geldi. Öte yandan Kuzey Suriye'de yaşananlar; Türk varlığına yönelik protestolar şiddet eylemine döndü. Türk kamyonları durduruluyor hasar verilip şoförler dövülüyor. Bunlar içinde en kabul edilmezi Türk bayrağına yönelik hakarete var, yakılması söz konusu oldu. Şu anda oradaki insanların huzur içinde yaşıyorsa bunun Türkiye sayesinde olduğunu unutmaması lazım.
ABD VE SÖZDE PKK SEÇİMLERİ! TRUMP KORKUSU
Geniş çerçeveden olaya bakacak olursak; ABD'de seçimlere az bir süre kaldı. Adaylardan Trump'ın kazanması halinde ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandıracağına dair çok güçlü beklentiler var. Terör örgütü PKK/PYD'nin 2 defa Türkiye'nin baskılarıyla ertelenen sözde seçimi şimdi ise ağustos ayında yapmaya çalıştığı durum var.
DİPLOMATİK ZEMİN VE PUSLU HAVA
Öte yandan Esad rejimi uzun zamandan beri Türkiye'ye masaya oturmak için kabul edilmesi mümkün olmayan şartlar sunuyordu. Bir anda Esad rejimi çok makul bir zemine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları karşılıksız bırakmadı. Suriye ile hemen bugün ya da yarın değil bir diyalog sürecinin çeşitli seviyelerde hızlanabileceği yönünde sinyaller gelmeye başladı. Oldukça karmaşık ve her an her şeyin olabileceği puslu bir ortam söz konusu. Bölgedeki aktörler kendi pozisyonlarını güçlendirmeye diğer tarafın vaziyetini zayıflatmaya çalışıyor. Bazı mihraklar Türkiye'nin Suriye ile daha net şekilde ilgilenmesi gereken dönemde içine dönmesinin kendileri açısından avantaj olacağını düşünüyorlar ve provokasyonlara giriyorlar.
2 KRİTİK SORU
Kuzey Suriye'de her şey 4 dörtlük olmayabilir. Ancak oradaki insanlar şu anda huzur içinde ölüm tehdidi olmadan yaşayabiliyorsa bu Türk varlığı sayesindedir. Orada PTT, Türk kamyonları ya da şoförlere saldırmak bunun da ötesinde Türk bayrağını yakmak kabul edilemez. MİT'te bu konuda gerekenin yapıldığı mesajını verdi. Ortaya çıkması gereken durumlar var. Türk bayrağına saldıranlar o bölgenin insanları mı? Eğer oranın insanı ise hangi saikle bunu yaptılar? Huzurlarını Türkiye'ye borçlular. Eğer ki dışarıdan geldilerse nasıl sızdılar ve bunlar kimin adamları?
OLAYLARIN ŞİDDETE DÖNMESİ DOĞRU DEĞİL
Türkiye içine baktığımız zaman ise bir taciz olayı söz konusu. Ben bu tip olayları tek kelimeyle iğrenç olarak değerlendiriyorum. Ancak bu tacizi gerçekleştiren kişi tutuklanmıştır, tacize uğrayan çocuk devlet koruması altındadır. Bunları protesto etmek başkadır, bu olaylarla hiçbir alakası olmayan Suriyelilere yönelilmesi, şiddete evrilmesi evlerinin ve arabalarını yakılması başka bir durumdur ve kabul edilemez. Olayların şiddete dönmesi doğru değil.
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