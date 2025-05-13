CANLI | ABD Başkanı Trump'ın ilk durağı Suudi Arabistan! Karşılama töreninde dikkat çeken detay
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı olarak Suudi Arabistan’a ulaştı. Ziyaretin en dikkat çekici başlıklarından biri, ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılması planlanan yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım anlaşması. Trump’ın bu önemli ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşırken, resmi karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. İşte detaylar…
ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün sürecek Orta Doğu turuna çıktı. İkinci döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ediyor.
Trump'ın ilk durağu Suudi Arabistan oldu. Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
İŞTE TRUMP'IN ORTA DOĞU TURUNDAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
DİKKAT ÇEKEN ASKER SELAMI
ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen resmi törende ilginç anlar yaşandı. Trump asker ile Selman asker selamı verdi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında asker selamıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Günyel, "Aklıma bölgenin ve küresel sistemin hala askeri jandarması biziz mantığı geliyor. Bir başkomutan gibi geldim der gibi. Bir el kol hareketi olabilir veya taktığı bir şapka üzerinden de bir mesaj verme yanı olan ve bu sayede de gündemde kalmayı başarabilen bir liderden bahsediyoruz. Asker selamıyla baktığımız zaman birçok manası da çıkıyor. Bölgede sizin ve tüm bölgenin koruyucu veya güvenlik şemsiyesi biziz veya dünyanın jandarması olarak geldim bak asker selamını veriyorum der gibi. Özellikle askeri teçhizat satışları üzerine de bir mesaj olarak okuyabiliriz." ifadelerini kullandı.
DEV EKRANLARDA TAKİP ETTİLER
Suudi Arabistan'da insanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini gösteren bir ekranı izledi.
RİYAD'DA SELMAN'LA TOPLANTI
Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
MUSK AYRI UÇAKLA GİTTİ
CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında orada olacağını söyledi.
Yetkili, Musk'ın Air Force One'dan bağımsız olarak Suudi Arabistan'a seyahat ettiğini söyledi.
CNN'e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Musk'ın X şirketinin CEO'su sıfatıyla bir ABD-Suudi yatırım forumuna katılmasının beklendiğini söyledi.
TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.
Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.
ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.
Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.
ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.
SUUDİ ARABİSTAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ BAŞLATILMASI DA GÜNDEMDE
AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti
Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu.
ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.
ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINACAK
ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
HEDEF 1 TRİLYON DOLAR
ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.
Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.
ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.
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