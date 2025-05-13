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CANLI | ABD Başkanı Trump'ın ilk durağı Suudi Arabistan! Karşılama töreninde dikkat çeken detay

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 10:24 Güncelleme: 13.05.2025 12:46
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Trump’ın ilk durağı Suudi Arabistan

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı olarak Suudi Arabistan’a ulaştı. Ziyaretin en dikkat çekici başlıklarından biri, ABD ile Suudi Arabistan arasında yapılması planlanan yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım anlaşması. Trump’ın bu önemli ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşırken, resmi karşılama töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. İşte detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün sürecek Orta Doğu turuna çıktı. İkinci döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ediyor.

AHaber CANLI YAYIN

Trump'ın ilk durağu Suudi Arabistan oldu. Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

İŞTE TRUMP'IN ORTA DOĞU TURUNDAN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
12:15 13 Mayıs 2025

DİKKAT ÇEKEN ASKER SELAMI

ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen resmi törende ilginç anlar yaşandı. Trump asker ile Selman asker selamı verdi.

TRUMP SUUDİ ARABİSTAN’DA! DİKKAT ÇEKEN DETAY

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında asker selamıyla ilgili çarpıcı detayları paylaştı. Günyel, "Aklıma bölgenin ve küresel sistemin hala askeri jandarması biziz mantığı geliyor. Bir başkomutan gibi geldim der gibi. Bir el kol hareketi olabilir veya taktığı bir şapka üzerinden de bir mesaj verme yanı olan ve bu sayede de gündemde kalmayı başarabilen bir liderden bahsediyoruz. Asker selamıyla baktığımız zaman birçok manası da çıkıyor. Bölgede sizin ve tüm bölgenin koruyucu veya güvenlik şemsiyesi biziz veya dünyanın jandarması olarak geldim bak asker selamını veriyorum der gibi. Özellikle askeri teçhizat satışları üzerine de bir mesaj olarak okuyabiliriz." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN ASKER SELAMI
11:29 13 Mayıs 2025

DEV EKRANLARDA TAKİP ETTİLER

Suudi Arabistan'da insanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini gösteren bir ekranı izledi.

11:24 13 Mayıs 2025

RİYAD'DA SELMAN'LA TOPLANTI

Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

RİYAD’DA SELMAN’LA TOPLANTI
10:21 13 Mayıs 2025

MUSK AYRI UÇAKLA GİTTİ

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında orada olacağını söyledi.

Yetkili, Musk'ın Air Force One'dan bağımsız olarak Suudi Arabistan'a seyahat ettiğini söyledi.

CNN'e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Musk'ın X şirketinin CEO'su sıfatıyla bir ABD-Suudi yatırım forumuna katılmasının beklendiğini söyledi.

10:16 13 Mayıs 2025

TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılması bekleniyor.

Trump'ı taşıyan uçak Melik Halid Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.

ABD Başkanı ve Veliaht Prens havalimanında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistanlı yetkililerle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

10:15 13 Mayıs 2025

SUUDİ ARABİSTAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ BAŞLATILMASI DA GÜNDEMDE

AP'nin haberine göre, Trump'ın ziyaretinde Suudi Arabistan'ın nükleer programının başlatılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'ın bu yıl nükleer enerji endüstrisine başlaması için "önemli gelişmeler beklediğini, bu konuda heyecanlı olduğunu" ifade etmişti

Nükleer programıyla gündemde olan İran ile bölgede rekabet eden Suudi Arabistan, uzunca bir süredir nükleer enerji programını başlatma isteğini dile getiriyordu.

ABD'nin Suudi Arabistan'ın nükleer programını başlatması için Riyad'a İsrail ile normalleşmeyi şart koştuğu belirtiliyordu. Ancak AP'nin haberine göre, ABD'nin bu şartı rafa kaldırdığı ifade ediliyor.

10:06 13 Mayıs 2025

ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINACAK

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

10:02 13 Mayıs 2025

HEDEF 1 TRİLYON DOLAR

ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

 

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