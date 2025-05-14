14 Mayıs 2025, Çarşamba
Gassal'ın başrolü Ahmet Kural'ın oğlu Kemal'ın son hali annesine benzetildi
2023 yılında evlenen Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural çifti, 2024 yılının nisan ayında oğulları Kemal'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, son olarak 1 yaşına giren Kemal'in doğum gününü kutladı. Sosyal medyada paylaşılan karelere "annesinin kopyası", "babasına hiç benzemiyor" gibi yorumlar geldi.
Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:14