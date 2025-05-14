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Gassal'ın başrolü Ahmet Kural'ın oğlu Kemal'ın son hali annesine benzetildi

2023 yılında evlenen Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural çifti, 2024 yılının nisan ayında oğulları Kemal'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, son olarak 1 yaşına giren Kemal'in doğum gününü kutladı. Sosyal medyada paylaşılan karelere "annesinin kopyası", "babasına hiç benzemiyor" gibi yorumlar geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:14
Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

Dijital bir platformda yayınlanan "Gassal" dizisinde Baki karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

YÜZÜNÜ AYLAR SONRA GÖSTERMİŞLERDİ

İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu anlatmıştı. Özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan çift, sevimli oğulları Kemal'in yüzünü 8 ay sonra ilk kez sosyal medyadan göstermişti.

Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

Ünlü oyuncu oğlu ile ilgili babalık deneyimi hakkında, "Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok." ifadelerini kullanmıştı.

Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

Çift, şimdi ise 1 yaşına basan minik oğulları Kemal'in doğum gününü kutladı.

Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

Çağla Gizem Kural doğum gününe dair anları Instagram hesabından "Duygularımı ifade etmem mümkün değil… Güzel kalpli, güler yüzlü, pofpof oğlumuz… İyi ki doğdun" notuyla yayınladı.

Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

Ahmet Kural'ın da yayınladığı mutlu aile tablosuna çiftin takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Gassal’ın başrolü Ahmet Kural’ın oğlu Kemal’ın son hali annesine benzetildi

1 yaşına basan Kemal'in son halini görenler ise ilk bakışta annesine benzetti. Sosyal medya kullanıcıları, "Aynı annesi", "Babasına hiç benzememiş" gibi yorumlarda bulundu.