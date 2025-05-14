Türkiye'de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla genelinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Peki, bu deprem ne anlama geliyor? Yeni bir depremin habercisi mi? Başka fayları tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de
deprem fırtınası sürüyor. Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 20,41 kilometre olarak ölçüldü
SAHA TARAMASI YAPILDI
Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili ekipler saha taraması yaptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
YENİ BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Geçmiş olsun o bölgedeki vatandaşlarımız için.
6 büyüklüğündeki deprem çok hissedilebilir deprem. Dolayısıyla Güney Batı Anadolu'daki yerleşim yerlerinde bu hissedilmiş.
"YUNANİSTAN'A AİT BİR BÖLGE"
Fakat burası bizim depremlerimizin oluştuğu bir bölge değil. Yunanistan'a ait bir bölge. Buranın bir hassasiyeti var. Bizim klasik depremlerimize benzeyen bir bölge değil burası. Afrika kıtasının Ege'nin Anadolu'nun altına doğru dağıldığı bir dalma batma yitim kuşağı üzerinde. Dolayısıyla burası için çok normal.
"9'A KADAR ÇIKABİLECEK DEPREMLER YARATABİLİR"
Buradaki depremler Türkiye'den ayrı olarak 9'a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir. O kadar tehlikeli bir yer. Hem tsunami hem deprem hem de volkanlar açısından tehlikeli bir bölge. 6'yı tabii ki biz hissederiz ama bir yıkım beklenemez bizde. Bu bizim depremimiz değil. Bir defa onu açıkça söyleyelim. Muğla'dan hissedilmesi normal. Çünkü o deniz alanının tabanında bir yitim zonu çok derinde hatta bizde mesela en fazla 20-30 kilometreye kadar derinliklerde deprem olur burada 50-60-70-80 kilometreye kadar derinliklerde depremler meydana gelebilir.