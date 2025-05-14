Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

SAHA TARAMASI YAPILDI

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili ekipler saha taraması yaptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.