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Türkiye'de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla genelinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Peki, bu deprem ne anlama geliyor? Yeni bir depremin habercisi mi? Başka fayları tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye'de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

Türkiye'de deprem fırtınası sürüyor. Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 20,41 kilometre olarak ölçüldü

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

SAHA TARAMASI YAPILDI

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili ekipler saha taraması yaptı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

YENİ BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

YENİ BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

İşte o açıklamalardan satır başları;

Geçmiş olsun o bölgedeki vatandaşlarımız için. 6 büyüklüğündeki deprem çok hissedilebilir deprem. Dolayısıyla Güney Batı Anadolu'daki yerleşim yerlerinde bu hissedilmiş.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

"YUNANİSTAN'A AİT BİR BÖLGE"

Fakat burası bizim depremlerimizin oluştuğu bir bölge değil. Yunanistan'a ait bir bölge. Buranın bir hassasiyeti var. Bizim klasik depremlerimize benzeyen bir bölge değil burası. Afrika kıtasının Ege'nin Anadolu'nun altına doğru dağıldığı bir dalma batma yitim kuşağı üzerinde. Dolayısıyla burası için çok normal.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

"9'A KADAR ÇIKABİLECEK DEPREMLER YARATABİLİR"

Buradaki depremler Türkiye'den ayrı olarak 9'a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir. O kadar tehlikeli bir yer. Hem tsunami hem deprem hem de volkanlar açısından tehlikeli bir bölge. 6'yı tabii ki biz hissederiz ama bir yıkım beklenemez bizde. Bu bizim depremimiz değil. Bir defa onu açıkça söyleyelim. Muğla'dan hissedilmesi normal. Çünkü o deniz alanının tabanında bir yitim zonu çok derinde hatta bizde mesela en fazla 20-30 kilometreye kadar derinliklerde deprem olur burada 50-60-70-80 kilometreye kadar derinliklerde depremler meydana gelebilir.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

"BİZDE 9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMAZ"

Burası çok farklı bir mekanizma. Burası Japonya'daki Şili'deki depremleri çağrıştıracak bir mekanizma. Bizde 9 büyüklüğünde deprem olmaz. Sadece bu bölgede olabilir. Geçmişte Girit'te özellikle büyük depremler var. Büyük tsunamiler var. Ama zaman zaman bu 6 büyüklüğündeki depremler burada oluyor. Normal deprem aktivitesi içerisinde ele alabileceğimiz büyüklükteki bir deprem bu.

Marmara'da olan depremlerden farklı bir bölge. Birbiriyle ilgisi yok.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

"BİR BAĞLANTISI YOK"

Batı Anadolu ve Ege bölgesindeki depremlerle denizin içindeki depremler birbiriyle bağlantılı doğru ama buradaki 6 büyüklüğündeki depremin olduğu yerle bir bağlantısı yok.

Ege Bölgesi'nde ve Ege denizinin içerisinde genellikle 7 ve 7'yi biraz geçen büyüklükteki depremler olur. Hiçbir zaman 8'e 9'a kadar varmaz. Farklılığı oradan kaynaklanıyor.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

TSUNAMİ UYARISI

6 büyüklüğündeki Girit bölgesinde olan depremler büyük tsunamiler büyük depremler yaratabilir. Çok farklı bir mekanizma orası.

Türkiye’de DEPREM fırtınası! Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 9’a kadar çıkabilecek deprem büyüklükleri yaratabilir

BİZİ NASIL ETKİLER?

Özellikle Güney Batı Anadolu yani Antalya körfezi ile İzmir arasındaki bölgeden çok rahat hissedilir. 7'yi geçen depremlerde mühendislik olarak kötü yapı stoğu varsa onlarda hasar meydana gelebilir. Bizim depremimiz olmasa da ikinci dereceden etkileyebilir. Böyle bir tehlike var mı? Olabilir. Çünkü hatırlarsanız Santorini Adası depremleri de aylarca sürdü. Yüzlerce deprem oldu. Orası da çok farklı bir mekanizmaydı.

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