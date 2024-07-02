02 Temmuz 2024, Salı
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Provokatif eylemler zaman ayarlı mı? İstihbarat servisleri devrede mi?
Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? Suriye ile normalleşmeyi baltalamak isteyenler mi var? Kayseri ve Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar planlı mıydı? Arkasında PKK mı var? Uluslararası İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.