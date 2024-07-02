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Provokatif eylemler zaman ayarlı mı? İstihbarat servisleri devrede mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 12:31
Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? Suriye ile normalleşmeyi baltalamak isteyenler mi var? Kayseri ve Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar planlı mıydı? Arkasında PKK mı var? Uluslararası İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Provokatif eylemler zaman ayarlı mı?
Provokatif eylemler zaman ayarlı mı?
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