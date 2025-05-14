14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! 14 Mayıs tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. 7 il için sarı kodlu alarm verildi. Kuvvetli sağanak, çamur yağmuru ve toz taşınımı bazı bölgeleri etkisi altına alacak. Vatandaşlar ani sel ve hava kalitesine karşı uyarıldı. İşte detaylı hava durumu raporu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 09:27