14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere bazı illerde kuvvetli yağış ve toz taşınımı bekleniyor. Sis, pus ve çamur şeklinde yağış gibi doğa olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.