Viral Galeri Viral Liste 14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! 14 Mayıs tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. 7 il için sarı kodlu alarm verildi. Kuvvetli sağanak, çamur yağmuru ve toz taşınımı bazı bölgeleri etkisi altına alacak. Vatandaşlar ani sel ve hava kalitesine karşı uyarıldı. İşte detaylı hava durumu raporu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 09:27
14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere bazı illerde kuvvetli yağış ve toz taşınımı bekleniyor. Sis, pus ve çamur şeklinde yağış gibi doğa olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK KAPIDA!

Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Afyonkarahisar, Denizli ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt ile Hatay kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

7 İLE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan bu bölgelerde vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışa ve hava durumundan kaynaklanan olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Sarı kodlu uyarı yapılan iller ise şu şekilde sıralanıyor: Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Batman, Şırnak.

14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

SİS VE PUSA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiği uyarısı yapılıyor.

14 Mayıs Meteoroloji hava durumu | Çamur şeklinde yağış bekleniyor: Gök gürültülü sağanak kapıda! 7 ilde sarı kodlu uyarı

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.

SON DAKİKA