Riyad’da dörtlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan da katıldı

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yapılan dörtlü zirvenin önemini canlı yayında paylaştı (ahaber.com.tr)

ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek. Suriye ile ilgili her ne oluyorsa her ne yaşanıyorsa her ne karar alınıyorsa bütün çabaların merkezinde Türkiye var.

Suriye'ye yönelik ABD yaptırımların kalkması çok süratle ve çok farklı bir boylama gelmesini sağlayabilir. Bunun da aynı zamanda Türkiye'ye yansımaları olacaktır. Türkiye'deki Suriyelilerin güvenli ve onurlu dönüşünün yolu genişleyecektir.

"NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİLDİ"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret:

Suriye ABD ilişkileri ve Türkiye açısından çok önem taşıyor. Çünkü bir bakıma normalleşme sürecine girildiğini gösteriyor bu. ABD yönetiminin de yeni yönetimi tanıdığını ve onlarla çalışmak istediğinin bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz bu durumu. Son derece olumlu bir gelişme.