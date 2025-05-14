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Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan da katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 10:43 Güncelleme: 14.05.2025 11:22
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Riyad’da dörtlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan da katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını tarihi bir adım olarak yorumlarken Suriye yönetimine terörle mücadele konusunda destek verileceğinin altını çizdi. Öte yandan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı. Akgün zirveye ilişkin 'Türkiye an itibarıyla dünyanın çok çeşitli bölgelerini ilgilendiren hayati önemde uluslararası diplomatik çabaların tam merkezinde yer alıyor.' dedi.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ve Donald Trump (AA)Başkan Erdoğan ve Donald Trump (AA)

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYE DESTEK VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan zirvede Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti

RİYAD'DA DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ!

İLK DETAYLAR AHABER.COM.TR'DE

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün görüşmenin detaylarına ilişkin ilk bilgileri canlı yayında şu sözlerle aktardı:

Görüşmenin ilk detayları ahaber.com.tr'de.Görüşmenin ilk detayları ahaber.com.tr'de.

"TÜRKİYE DİPLOMATİK ÇABALARIN MERKEZİ OLDU"

Türkiye an itibarıyla dünyanın çok çeşitli bölgelerini ilgilendiren hayati önemde uluslararası diplomatik çabaların tam merkezinde yer alıyor.

Dün gece itibarıyla İstanbul'da bir barış masası için konuşulurken Ankara'da Riyad'daki 4'lü zirvenin hazırlıkları yapılıyordu. ABD Başkanı Trump ile Ahmed Şara'nın görüşmesi sürpriz değil. Burada sürpriz olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'da yapılan görüşmeye video konferans ile katılmasıdır.

Riyad'da planlanan 3'lü zirve teknolojiyle birlikte 4'lü hale geldi. Devrik lider Esad zamanında Suriye'ye uygulanan çok ciddi yaptırımlar vardı. Esad'ın devrilmesinden sonra Türkiye yeni Suriye'nin ve yönetiminin dünya tarafından kabulü için çok ciddi çabalar harcadı.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kalkması önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ı bu konuda ikna etmiş.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yapılan dörtlü zirvenin önemini canlı yayında paylaştı (ahaber.com.tr)A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yapılan dörtlü zirvenin önemini canlı yayında paylaştı (ahaber.com.tr)

ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Türkiye'de görüşecek. Suriye ile ilgili her ne oluyorsa her ne yaşanıyorsa her ne karar alınıyorsa bütün çabaların merkezinde Türkiye var.

Suriye'ye yönelik ABD yaptırımların kalkması çok süratle ve çok farklı bir boylama gelmesini sağlayabilir. Bunun da aynı zamanda Türkiye'ye yansımaları olacaktır. Türkiye'deki Suriyelilerin güvenli ve onurlu dönüşünün yolu genişleyecektir.

"NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİLDİ"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret:

Suriye ABD ilişkileri ve Türkiye açısından çok önem taşıyor. Çünkü bir bakıma normalleşme sürecine girildiğini gösteriyor bu. ABD yönetiminin de yeni yönetimi tanıdığını ve onlarla çalışmak istediğinin bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz bu durumu. Son derece olumlu bir gelişme.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret A Haber'e konuştu (ahaber.com.tr)Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret A Haber'e konuştu (ahaber.com.tr)

"HAREKETLİLİK FIRTINA GİBİ"

Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş:

Şu anda bizim bölgemizde adeta böyle bir fırtına gibi görüşme hareketliliği var. Yıllar alacak olan süreçler bir anda ortadan kalkabiliyor problemler düzelebiliyor. Hatta ben bir adım daha ötesinde Gazze ile alakalı da bir şey olabileceği ümidini taşıyorum.

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Riyad’da dörtlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan da katıldı Riyad’da dörtlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan da katıldı Riyad’da dörtlü Suriye zirvesi: Başkan Erdoğan da katıldı
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