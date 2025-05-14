"Terörsüz Türkiye" tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

ŞANLIURFA
Nusret Akça: Kadınlar olarak, çocuklarımızın kanlı kefenlerle taşınmasını görmek tarifi imkânsız bir acı. Bu nedenle barış süreci bizleri yürekten sevindirdi. Bu süreç bölgede inanılmaz bir heyecan ve umut yarattı. Silahların susması, çatışma yerine diyaloğun öne çıkması ülkemize huzur getirecek. Biz kadınlar olarak barışın inşasında en ön safta yer almaya hazırız. Türkiye'de farklı kimliklerin bir arada, saygı ve sevgi çerçevesinde yaşayabileceği bir ortam olacak. Birlikte yaşama kültürümüzün gelişmesi, daha adil ve eşit bir toplum için atılacak adımlar, hepimiz için daha yaşanabilir bir ülke demek. En büyük dileğim, çocuklarımızın silah seslerini değil, kuş seslerini duyarak büyümeleri. Annelerin gözyaşlarının dinmesi ve evlatlarının mutlu yarınlar için umutla yetiştirilebilmesi.