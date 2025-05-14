"Terörsüz Türkiye" tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

HERKES BİZİM EVLADIMIZ



DHKP-C militanlarınca şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Evet oğlumuzu çok seviyoruz ama herkes şunu iyi bilsin ki biz devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan da çok seviyoruz. 50 yıldır Türkiye'nin başına bir bela zaten terör. Eğer ülkeye barış geliyorsa, bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa, bunlar da ıslah olmuşlarsa tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. Bu milletin bekası için, birlik ve beraberliği için bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız, yeter ki bu terör belası bitsin. Bu milet feraha kavuşsun, bu millet huzura kavuşsun.