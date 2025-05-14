Yaşam

"Terörsüz Türkiye" tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı vatandaşları mutlu etti. Tarihi bir eşik daha aşıldı. PKK'nın silah bırakma ve fesih kararını halka soruldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların ağzında aynı 'umut cümlesi' var: Kazanan hepimiz olacağız.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

Sabah'ın haberine göre; Türkiye tarihi günler yaşıyor. Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir çığır açılıyor. PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı alması yurdun dört bir yanında toplumun her kesiminden vatandaşları sevindirdi.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

GAZİANTEP

Nihat Kaya: Bu sorun nedeniyle 40 yıldır hem insan gücümüz hem de maddi kaynaklarımız açısından büyük kayıp yaşadık. Emperyalistlerin oyunu bitecek ve kaynaklarımız, ülkemizin geleceği için harcanacak. Aynı babanın iki çocuğu düşman olmaz.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

Zülfü Kar: Terör ülkemizin kanayan yarasıydı. Bu sorunun çözülmesiyle artık geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

KAYSERİ

Fatih Akdemir: Terör örgütü nedeniyle binlerce canımız, trilyonlarca paramız gitti. PKK'nın silah bırakması bu ülkenin geleceğinden artık çalınmaması demek. Terörle mücadeleye harcanacak parayla geleceği inşa edebiliriz. Terörsüz Türkiye'nin kazananı hepimiz olacağız.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

ŞIRNAK

Soner Som: Çok çileler çektik ve gerçekten bıktık. Bir Şırnaklı olarak bu kararla mutluyum. Artık Türkiye'nin adı terörle anılmayacak. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi tesis etmemiz lazım. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Arap'ıyla bir bütünüz. Kardeşiz. Çanakkale'de de bir ve beraberdik. Neden düşman olalım. Birbirimize sarılalım.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

VAN

Ali İhsan Dicle: PKK'nın silah bırakması, Kürtlerin de, Türklerin de yani bütün milletin yararına oldu. Hepimiz kardeşiz, kardeş gibi yaşayacağız. Vatanımız için hepimiz savaştık.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

MARDİN

Yazar Bülent Tekin: PKK'nın silah bırakması Türkiye için tarihi bir fırsat. Ülkemiz için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulacak.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu: Türkiye'nin terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Silahların susması, Türkiye Yüzyılı'nın önünü açacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, milletimizin birliğini ve geleceğini güvence altına alan büyük bir devlet stratejisidir.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

ELAZIĞ

Mustafa Yurttaş: Artık korkular bitti. Cumhurbaşkanımız barış için çok uğraştı. İnşallah daha ileri noktalara da götürür. Devletimizi, milletimizi en iyi yerlere getirir.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

ERZURUM

Deniz Şahin: Bir Kürt olarak çok mutluyum. Türk-Kürt asırlardır beraber yaşıyor. Birbiriyle akraba oldu. Çanakkale başta olmak üzere birçok savaşta eraber bu ülkeyi savundu. Biz kardeşiz. Birbimize sahip çıkmalıyız. Dış güçlerin oyunlarına gelmeyelim. Silaha kavgaya gerek yok. Bundan sonra hiçbir ana gözyaşı dökmesin, herkes huzur içinde yaşasın. Bu güzel ülkemize sahip çıkalım.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

ŞANLIURFA

Nusret Akça: Kadınlar olarak, çocuklarımızın kanlı kefenlerle taşınmasını görmek tarifi imkânsız bir acı. Bu nedenle barış süreci bizleri yürekten sevindirdi. Bu süreç bölgede inanılmaz bir heyecan ve umut yarattı. Silahların susması, çatışma yerine diyaloğun öne çıkması ülkemize huzur getirecek. Biz kadınlar olarak barışın inşasında en ön safta yer almaya hazırız. Türkiye'de farklı kimliklerin bir arada, saygı ve sevgi çerçevesinde yaşayabileceği bir ortam olacak. Birlikte yaşama kültürümüzün gelişmesi, daha adil ve eşit bir toplum için atılacak adımlar, hepimiz için daha yaşanabilir bir ülke demek. En büyük dileğim, çocuklarımızın silah seslerini değil, kuş seslerini duyarak büyümeleri. Annelerin gözyaşlarının dinmesi ve evlatlarının mutlu yarınlar için umutla yetiştirilebilmesi.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

Şanlıurfa Akçakale'nin eski Belediye Başkanı ve Ubade aşireti lideri Feyyaz Gündoğan: Biz barış için zehir bile içeriz. İnsanlarımız ölmesin, anneler ağlamasın. Bu süreçte büyük çaba gösteren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

TRABZON

Meryem Ahlet: Yılların kanayan acı yarası devletimiz sayesinde son buldu. Gün geçtikçe büyümeye devam eden ülkemiz, bundan sonra barış ve sevgiyle daha da büyüyecek.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

Abdurrahman Öztürk: Terör zulmünü AK Parti hükümeti sonlandırdı. Artık analar ağlamayacak. Bu, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadelede istikrarlı duruşuyla sona erdi.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan: Her alanda Türkiye için kayıp zaman dilimi olarak tarif edebileceğimiz ve terörün toplumsal hayatımıza kattığı en büyük olumsuzlukları artık geride bırakıyoruz. Terörsüz bir Türkiye, hem kardeşlik ve barışın pekişmesi hem de ekonomik ve istikrarlı kalkınmanın sürdürebilir hale gelmesi demektir.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

SİİRT
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu: Barış süreci, Türkiye'nin toplumsal barışı ve ekonomik kalkınması açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

HERKES BİZİM EVLADIMIZ

DHKP-C militanlarınca şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Evet oğlumuzu çok seviyoruz ama herkes şunu iyi bilsin ki biz devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan da çok seviyoruz. 50 yıldır Türkiye'nin başına bir bela zaten terör. Eğer ülkeye barış geliyorsa, bu millet bu terör belasından kurtuluyorsa, bunlar da ıslah olmuşlarsa tövbe edip devlete sığınmışlarsa zaten Allah affedeni seviyor. Bu milletin bekası için, birlik ve beraberliği için bir canımız değil bin canımız feda olsun. Herkes bizim evladımız, yeter ki bu terör belası bitsin. Bu milet feraha kavuşsun, bu millet huzura kavuşsun.

Terörsüz Türkiye tüm yurtta coşkuyla karşılandı: Türkiye olarak hepimiz kazanacağız

BİRLİKTE OMUZLAYACAĞIZ

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan: Türkiye, terörsüz bir geleceğe umutla ilerliyor. Terör olaylarının sona ermesiyle birlikte Türkiye daha aydınlık bir geleceğe yönelecek. Artık ne şehit ne de gazi haberlerini televizyonlarda izlemeyeceğiz. Türkiye olarak gelişmelere daha refah dolu bir ülke olarak uyanacağız. Terörün sona ermesiyle birlikte toplumsal huzur artacak. İnsanlar birbirine daha rahat sarılacak. Kardeşlik duyguları yeniden güçlenecek. Türkiye'yi hep birlikte omuzlayacağız. Aramızdaki buz dağları eridi. Artık bu ülkede baharlar bahar gibi yaşanacak, yazlar yaz gibi yaşanacak. Ne baharımızı ne de yazımızı karakışa çeviremeyecekler.