Kayseri ve Suriye'de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne?

Kayseri'deki provokasyon soruşturması 67 kişi gözaltında. 63 sosyal medya hesabına yönelik soruşturma sürüyor. Hem Kayseri’de hem de Suriye’de tehlikeli bir kışkırtmaya imza atıldı. Peki toplumda yabancı düşmanlığını kimler tetiklemek istiyor? İstihbarat servisleri devrede mi? Kayseri ve Suriye ile başlayan olanların arkasında hangi güçler var? Toplumsal fay hatlarıyla neden oynanmak isteniyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

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