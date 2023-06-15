CHP’yi İstanbul’u kaybetme korkusu sardı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu’nun yeni görüşmesine yönelik kulis! Rapor hazırlığı başladı

HİKMET ÇETİN'İN VESİLE OLDUĞU SÖYLENİYOR

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu seçimlerden bu yana üçüncü görüşmelerini yaptı. Sanki Millet İttifakı'nın iki ortağı gibi görüşüp duruyorlar. 4. görüşmeyi yapacaklar bu hafta sonunda ya da başında.

Bu görüşmeler istikşafi görüşmelere döndü bir sonuç çıkmıyor ama görüşmeye devam ediyor. Görüşmeye Hikmet Çetin'in vesile olduğunu söyleniyor. Hikmet Çetin, Muharrem İnce konusunda da araya girmişti ama sonuç alamamıştı.

İKİ İSİM DE GERGİN AYRILDI

Burada toplantıdan iki ismin de gergin ayrıldığı söyleniyor. İki başlı düzenden de kaynaklı bu gerginlik. İmamoğlu "Partide bir değişim var siz çekilin ben liderlik yapayım" diyor. İmamoğlu baskı gruplarını harekete geçirerek Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorluyor.