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CHP'yi İstanbul'u kaybetme korkusu sardı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu'nun yeni görüşmesine yönelik kulis! Rapor hazırlığı başladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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CHP’yi İstanbul’u kaybetme korkusu sardı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu’nun yeni görüşmesine yönelik kulis! Rapor hazırlığı başladı

Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle geçen ve son seçimlerdeki başarısızlığının faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, Ekrem İmamoğlu değişim mesajını vurgulamaya devam ederek Kılıçdaroğlu'nu zorluyor. İki isim istikşafi görüşmelerini sürdürürken son görüşme sonrası ikili el sallayarak kameralara poz verdi. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, görüşmenin gergin geçtiğini ve İmamoğlu'nun adaylığına cesaret edemediğini söyledi. İmamoğlu'nun makamlara mücadele ile gelmediğini söyleyen Selvi, ikilinin önümüzdeki görüşmesinde İmamoğlu'nun hazırlayacağı raporun da detaylarını paylaştı. İşte detaylar...

28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK üyeleriyle danışmanlarına kesen Kılıçdaroğlu tüm isimlerin istifasını aldı.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri rahatsız ederken iki isim de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu verdiği değişim mesajlarıyla gündeme gelirken Kılıçdaroğlu ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı.

EKREM İMAMOĞLU: GÜZEL OLACAK HER ŞEY

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından İstanbul'a gelen İmamoğlu, basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki görüşmenin detaylarını aktardı.

HİKMET ÇETİN'İN VESİLE OLDUĞU SÖYLENİYOR

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu seçimlerden bu yana üçüncü görüşmelerini yaptı. Sanki Millet İttifakı'nın iki ortağı gibi görüşüp duruyorlar. 4. görüşmeyi yapacaklar bu hafta sonunda ya da başında.

Bu görüşmeler istikşafi görüşmelere döndü bir sonuç çıkmıyor ama görüşmeye devam ediyor. Görüşmeye Hikmet Çetin'in vesile olduğunu söyleniyor. Hikmet Çetin, Muharrem İnce konusunda da araya girmişti ama sonuç alamamıştı.

İKİ İSİM DE GERGİN AYRILDI

Burada toplantıdan iki ismin de gergin ayrıldığı söyleniyor. İki başlı düzenden de kaynaklı bu gerginlik. İmamoğlu "Partide bir değişim var siz çekilin ben liderlik yapayım" diyor. İmamoğlu baskı gruplarını harekete geçirerek Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorluyor.

İMAMOĞLU MAKAMLARA MÜCADELE İLE GELMEZ

İmamoğlu bulunduğu makamları mücadele ederek kazanan biri değil. Birileri ona hazırlıyor. Oradan da daha üst bir yere zıplıyor. Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini istiyor ama Kılıçdaroğlu çok tecrübeli. Yenilgiden kendi adına bir başarı çıkarmayı biliyor.

İMAMOĞLU ADAYLIĞA CESARET EDEMİYOR

Kılıçdaroğlu kurultayları başlattığını ifade ediyor ve Ekrem İmamoğlu aday olmaya cesaret edemiyor. Kılıçdaroğlu'nun altın tepside sunmasını bekliyor İmamoğlu.

KAZANAMACAĞINI GÖRÜYOR

Mücadeleyi göze alsa Cumhurbaşkanı adayı olacaktı zaten. Meral Akşener'in katkısıyla "Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı" yaptılar. Mücadeleye girse kazanamayacağını da görüyor İmamoğlu.

TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

İki isim de toplantılarda statü karmaşası yaşanıyor. 3. görüşmede ortaya çıkan şey de İstanbul seçimlerinin kaybedilme korkusu. Kılıçdaroğlu son görüşmede İmamoğlu'na "CHP'yi dizayn etmeye kalkarsan, böyle devam edersen İstanbul'a odaklanmazsan İstanbul'u da kaybedebilirsin" dedi.

4. GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULACAK?

İmamoğlu ise hedefleri olduğu için kulak ardı ediyor. İmamoğlu bu konuda bir rapor hazırladığını söyleyip bir dahaki görüşmede Kılıçdaroğlu'na sunacağını söylüyor.

CHP’yi İstanbul’u kaybetme korkusu sardı! CHP'Yİ İSTANBUL'U KAYBETME KORKUSU SARDI!

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest!

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