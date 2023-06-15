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CHP'de kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan koltuk sevdalısı İmamoğlu'na rest: Bu yürüyüş son değil bu yürüyüş bizim ilk adımımız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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CHP’de kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu’ndan koltuk sevdalısı İmamoğlu’na rest: Bu yürüyüş son değil bu yürüyüş bizim ilk adımımız

CHP'de değişim sancıları giderek artıyor. 28 Mayıs hezimeti sonrası koltuğu bırakmayacağını açıkça belirterek "mücadeleye devam edeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "değişim" çıkışı yapan Ekrem İmamoğlu ile dün Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Toplantının ardından kameralara yansıyan görüntülerde ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun 'değişim' çağırısından rahatsız olan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bir kez daha rest çekti. Kılıçdaroğlu, "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" açıklamasını yaptı.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti.

ANKARA'DA KRİZ MASASI

Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.

Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.

KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU'NU İSTEMİYOR

Öte yandan partiye yakın kaynaklar, kurultayda genel başkanlığa aday olsa da olmasa da İmamoğlu için İstanbul defterinin 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte kapanmasını "yüksek ihtimal" olarak yorumluyor.

İmamoğlu ile arası açık olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da İstanbul'daki bu değişime tam destek verdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun kurultayda aday olması ve Kılıçdaroğlu'na kaybetmesi halinde parti içinde pasif bir konuma düşeceği ve ardından istifa ederek kendi partisini kurabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

İMAMOĞLU İLE AKŞENER'DEN ORGANİZE HAREKET

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etti.

BABA-OĞUL KAVGASI SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ!

Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Adalet Yürüyüşü konu başlığında açıklama yapan Kılıçdaorğlu, "Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" sözleriyle Ekrem imamoğlu'na mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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