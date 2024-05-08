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Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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