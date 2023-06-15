15 Haziran 2023, Perşembe
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CHP'yi İstanbul'u kaybetme korkusu sardı! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu'nun yeni görüşmesine yönelik kulis...
Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle geçen ve son seçimlerdeki başarısızlığının faturasını MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, Ekrem İmamoğlu değişim mesajını vurgulamaya devam ederek Kılıçdaroğlu'nu zorluyor. İki isim istikşafi görüşmelerini sürdürürken son görüşme sonrası ikili el sallayarak kameralara poz verdi. A Haber ekranlarına konuk olan Gazeteci Abdulkadir Selvi, görüşmenin gergin geçtiğini ve İmamoğlu'nun adaylığına cesaret edemediğini söyledi. İmamoğlu'nun makamlara mücadele ile gelmediğini söyleyen Selvi, ikilinin önümüzdeki görüşmesinde İmamoğlu'nun hazırlayacağı raporun da detaylarını paylaştı. İşte detaylar...