Yatırımda Türkiye rüzgarı! TL mevduat rekor kırdı









8.2 MİLYAR $ YABANCI GİRİŞİ

Yerli yatırımcıların dövizden çıkıp TL varlıklara geçtiği özellikle son 1 aylık dönemde, yabancıların da rotayı Türkiye'ye çevirdiği dikkat çekti. Merkez Bankası ile TCMB verilerine göre, 29 Mart-26 Nisan tarihleri arasındaki bir aylık dönemde yabancıların hisse senedi alımları 225 milyon dolar, tahvil-bono alımları 843 milyon dolar, swap kanalıyla girişleri ise 6.8 milyar dolar oldu. 15 Mart'tan bu yana ise yabancılar 580.4 milyon dolarlık hisse senedi, 850.9 milyon dolarlık tahvil-bono alımı yaptı.