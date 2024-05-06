Yatırımda Türkiye rüzgarı! TL mevduat rekor kırdı
Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar ve 29 mart yerel seçimlerinin ardından ekonomik programın devamına yönelik sergilenen kararlı tutum Türkiye'ye yönelik güveni perçinledi. Yerel seçimden sonraki 1 aylık dönemde yabancılar 7.8 milyar dolarlık Türk varlığı aldı. Yerlilerin de döviz hesapları 6.3 milyar dolar azalırken, TL mevduat 590 milyar TL arttı
Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşürüleceğine yönelik güçlenen beklenti, yerli ve yabancı yatırımcıları, Türk lirası başta olmak üzere, TL varlıklara ilgisini zirveye taşıdı.
Not artırımının devam edeceği ve Türkiye'nin risk priminin (CDS) 200'ün altına inmesinin beklendiği önümüzdeki 1 yıllık süreçte, ciddi bir sermaye girişi olabileceği ifade ediliyor.
TL MEVDUAT REKOR KIRDI
Sabah'ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre TL mevduat 29 Nisan 2024 tarihinde 9 trilyon 285 milyar lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduatta, 29 Mart'taki yerel seçimlerin ardından yaşanan artış 590 milyar lira oldu. TL mevduatta Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana ise 3 trilyon liranın üzerinde artış yaşandı.
TL mevduatta yaşanan artışta Merkez Bankası'nın politika faiz tuttuğu toplantının ardından TL zorunlu karşılıklarda attığı adım da etkili oldu. Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan (KKM) Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla atılan adımlar sonuçlarını verdi.
KKM'de 18 Ağustos 2023'te başlayan düşüş süreci art arda 36 haftadır devam ediyor. 18 Ağustos 2023'te 3.4 trilyonu geçen KKM büyüklüğü, 26 Nisan 2024 itibarıyla 2 trilyon 257 milyara geriledi.
6 MİLYAR $ TL'YE DÖNDÜ
BDDK verilerine göre TL mevduat artarken, döviz hesaplarındaki çözülme de hızlandı. Döviz hesaplarının büyüklüğü 29 Nisan 2024 itibarıyla 204.1 milyar dolara indi.
Döviz hesaplarında 29 Mart'tan bu yana yaşanan düşüş 6 milyar 248 milyon dolara çıktı. Bu dönemde bireylerin hesaplarında 3.1 milyar dolar, şirketlerin hesaplarında ise 3.2 milyar dolara yakın çözülme yaşandı. 26 Nisan itibarıyla son 1 yıllık dönemde döviz hesaplarındaki düşüş 15.4 milyar dolara ulaştı.
8.2 MİLYAR $ YABANCI GİRİŞİ
Yerli yatırımcıların dövizden çıkıp TL varlıklara geçtiği özellikle son 1 aylık dönemde, yabancıların da rotayı Türkiye'ye çevirdiği dikkat çekti. Merkez Bankası ile TCMB verilerine göre, 29 Mart-26 Nisan tarihleri arasındaki bir aylık dönemde yabancıların hisse senedi alımları 225 milyon dolar, tahvil-bono alımları 843 milyon dolar, swap kanalıyla girişleri ise 6.8 milyar dolar oldu. 15 Mart'tan bu yana ise yabancılar 580.4 milyon dolarlık hisse senedi, 850.9 milyon dolarlık tahvil-bono alımı yaptı.
Böylece 15 Mart-26 Nisan arasındaki yabancı girişi 8 milyar 236 milyon dolara ulaştı. 2023 yılı ilk beş ayında 2.9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16.8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında 3.7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10.7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.
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