Kura çekiminde çıkan işi kapıyor! KPSS yok: İlkokul mezunları için OGM’den yeni iş imkanı! Başvurular ise İŞKUR’a

Orman Genel Müdürlüğü, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Aşçı pozisyonunda 4 adet, Aşçı yardımcısı pozisyonunda 3 adet, Elektrikçi (Genel) pozisyonunda 1 adet, Kaynakçı pozisyonunda 1 adet, Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 2 adet, İş Makinası Operatörü pozisyonunda 2 adet, Traktör Operatörü pozisyonunda 1 adet, Garson pozisyonunda 15 adet, Pastacı pozisyonunda 2 adet, Temizlik Görevlisi pozisyonunda 12 adet, Bulaşıkçı pozisyonunda 5 adet, Seracı pozisyonunda 8 adet, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 5 adet, Kimya Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda 3 adet olmak üzere toplamda 64 adet Geçici İşçi alımı yapacağını açıkladı. En az ilkokul mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, hiçbir kadro için KPSS puan şartı aramıyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. İşte ilana ilişkin detaylar…