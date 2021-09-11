Merkez Bankası İstanbul ve Ankara'ya KPSS'siz personel alımı yapıyor! 2021 MB başvuru şartları ve sınav tarihi...
Merkez Bankası personel alımı ne zaman? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul ve Ankara'da görev yapmak üzere kadrolu personel alımı yapacak. İlgili ilanın yayımlanmasının ardından başvuru tarihi, şartları ve sınav takvimi belli oldu. 2021 yılına ilişkin Merkez Bankası personel alımı detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Merkez Bankası personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MB başvuru şartları nelerdir? Sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
Merkez Bankası personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yapılacak personel alımı için süreç başladı. Başvuru işlemlerinin alınmaya başlamasının ardından henüz başvuru yapamayan adaylar son tarihi araştırmaya başladı. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru ve sınav aşamasına dair tüm detaylar duyuruldu. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Merkez Bankası personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 MB başvuru şartları nelerdir? Sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA VE NERELERE YAPILACAK?
Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu
Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara - Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü - Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
8 Eylül'de başlayan başvurular 4 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular, Merkez Bankası'nın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacak.
Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
* Fotoğraf
* Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
* Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
* Özgeçmiş
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
* Kamu haklarından yasaklı olmamak.
* Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
* Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
* Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
* 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
* 01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
* En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği programlarında lisans eğitimini tamamlamış olmak.
* 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.
GENEL YETENEK SINAVI NE ZAMAN?
Genel yetenek sınavı test yöntemiyle 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.
YAZILI MESLEK SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle 06-07 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların her birinin ağırlığı ise %25 olacaktır.
Ortak Konu Başlıkları (Ağırlık %50)
* İşletim Sistemleri
* Veri Yapıları ve Algoritmalar
* Sistem Geliştirme ve Modelleme
* Veri Tabanı Sistemleri
* SQL Sorgulama
Seçmeli Konu Başlıkları (Ağırlık %50)
* Yazılım Geliştirme
* Siber Güvenlik
* Bilgisayar Ağları ve Sistem Yönetimi
* Büyük Veri,
* Dağıtık Veri İşleme Analizi
* Veri Mühendisliği
* Makine Öğrenmesi
* Konteyner Tabanlı Sanallaştırma
* Yazılı meslek sınavı 50 puan ve üzerinde olan ilk 160 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.
KOMİSYON MÜLAKATI NE ZAMAN?
Komisyon mülakatı 29 Kasım-10 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Komisyon mülakatında nda adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat puanı 70 puanın üstünde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 10 aday 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.
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