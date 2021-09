Merkez Bankası İstanbul ve Ankara’ya KPSS’siz personel alımı yapıyor! 2021 MB başvuru şartları ve sınav tarihi...

GENEL YETENEK SINAVI NE ZAMAN?

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 480 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

YAZILI MESLEK SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle 06-07 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınav, aşağıdaki konuların her birinden birer soru olmak üzere toplam on iki sorudan oluşacaktır. Adayların ortak konulardan tüm sorulara, seçmeli konulardan ise seçtikleri iki soruya cevap vermeleri gerekecektir. Ortak soruların her birinin ağırlığı %10, seçmeli soruların her birinin ağırlığı ise %25 olacaktır.