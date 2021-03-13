Kardeşlerim 4. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 4. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımında "Karnım acıkınca bir tane simit istiyorum çok mu şey istiyorum?" sözleri dikkat çekti. Kardeşlerim 4. bölüm canlı izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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"Benim abim dağ gibi kucaklar hayatı, öyle kocaman elleri…"
Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.