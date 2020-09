Hercai 40. bölüm tek parça izle! | Hercai yeni bölüm izle

HERCAİ 40. YENİ BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran'la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?

HERCAİ'DE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir. Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır. Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür. Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.