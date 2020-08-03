Şans Kapıyı Çalınca ikinci bölümüyle atv’de!

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.

Bu hafta Beştaş ailesinden Hacı Beştaş, Çarpan ailesinden Muzaffer Çarpan, Yalçın ailesinden Nihal Yalçın, Kaya ailesinden Engin Kaya ve Sayın ailesinden Murat Sayın büyük ödül için aileleri adına yarışacak.