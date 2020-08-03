Şans Kapıyı Çalınca ikinci bölümüyle atv’de!
Ferit Aktuğ’un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, Salı akşamı ikinci bölümüyle atv’de! Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek!
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Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak.
Bu hafta Beştaş ailesinden Hacı Beştaş, Çarpan ailesinden Muzaffer Çarpan, Yalçın ailesinden Nihal Yalçın, Kaya ailesinden Engin Kaya ve Sayın ailesinden Murat Sayın büyük ödül için aileleri adına yarışacak.