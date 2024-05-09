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Şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest bırakıldı! Yurt dışına çıkamayacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest bırakıldı! Yurt dışına çıkamayacak...

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST!

Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen Kalben, savcılıktaki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BALKONDAN ATTI

Kalben'in uyuşturucu maddeyi evindeki oyuncak araba içerisinde saklama ise dikkat çekti. Baskın sırasında Kalben'in uyuşturucu maddeleri balkondan fırlattığı öğrenildi.



Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

"İÇİCİYİM SATICI DEĞİLİM"

Polisteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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