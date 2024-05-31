Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Ayşe Önbilgin, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen 15 yaşındaki Ayşe Önbilgin'in, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediği ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair bir rapor düzenlendi. Bu süreçte, Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetini kendisine almak istediğini belirtti. İşte detaylar...