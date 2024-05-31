31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Ayşe Önbilgin, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tabiplik'e sevk edilen 15 yaşındaki Ayşe Önbilgin'in, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediği ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair bir rapor düzenlendi. Bu süreçte, Akkaya'nın babası Muzaffer Akkaya, mahkemeye başvurarak torununun velayetini kendisine almak istediğini belirtti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:50
  • 1
  • 25
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

Eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

  • 2
  • 25
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

Deniz Akkaya, 2010'da boşandığı Efe Önbilgin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırıp balkona kilitlediğini iddia ederken anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

  • 3
  • 25
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

"ALLAH TÜM ANNELERE SABIR VERSİN"

"Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin" diyen Akkaya, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

  • 4
  • 25
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

"1.5 SAAT BALKONA KİLİTLEDİ"

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

"Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.

  • 5
  • 25
Deniz Akkaya’nın kızı Ayşe Önbilgin ifade verdi! Koruma altına alınmıştı! Torunu için devreye girdi

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi.

Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.