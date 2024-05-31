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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bombardıman: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu

Fenerbahçe'de yeniden başkan olmak için kolları sıvayan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın kurtuluş projesini açıkladı. Stadı büyüteceklerini ve Fenerbahçe'nin borçlarını kapatacaklarını söyleyen Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a da yüklendi. Fenerbahçe'nin sponsorlar konusunda "Koçspor" olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şimdi ne alıyoruz bilen var mı? Fenerbahçe Koç Spor olmuş. Burada mesele kimse bir şey bilmiyor" dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, Aziz Yıldırım'ın gazetecilerle yaptığı toplantının detaylarını bugün köşesinde yazdı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:46
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Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bombardıman: Fenerbahçe ’Koçspor’ oldu

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, kulübün kurtuluş reçetesini açıkladı. 6 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen kulübü şampiyon yapma hedefiyle göreve talip olduklarını söyleyen Yıldırım, kulübün bankalara olan borcunun faiziyle 4 milyar TL olduğunu, arsaları değerlendirerek, banka borçlarını tamamen kapatacaklarını söyledi.

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Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bombardıman: Fenerbahçe ’Koçspor’ oldu

12 MİLYAR LİRA BORÇ VAR
Gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım, kendi başkanlığı dönemi yapılanları anlatırken, kulübe 500 milyon eurodan daha fazla değerde mal varlığı kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

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Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bombardıman: Fenerbahçe ’Koçspor’ oldu

"Şimdi ne kadar borç var? 12 milyar TL. Ali Koç benim kulüpten alacağım yok diyor ama faaliyet raporunda alacaklı yazıyor. Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye hiçbir mal varlığı katılmadı.

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Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bombardıman: Fenerbahçe ’Koçspor’ oldu

Bizim bıraktığımız bütün tesislerde bakım onarım adı altında bile işlem yapmıyorlar. Yapmak kolay bakmak daha zordur, o kısımda da yoklar." Yıldırım, 6 senede kulübe 93 transfer yapıldığını, bu transferlere menajerlik ve UEFA ödemeleri haricinde 193 milyon euro ödeme yapıldığını da anlattı.

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Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bombardıman: Fenerbahçe ’Koçspor’ oldu

60 BİN KİŞİLİK OLACAK
Seçimi kazandıkları takdirde Fenerbahçe stadının kapasitesini büyüteceklerini anlatan Yıldırım, "60 bin kişilik olacak. İki kale arkası, bütün dış cephesi yeniden kaplanacak, aynı Real Madrid stadı gibi. Ses ve bütün oradaki kombineleri yeniden düzenleyeceğiz, seyircinin bundan sonra karaborsaya gidip bilet almamasını sağlayacağız. Derneklerden baskı yapılıyor, onları düzenleyeceğiz. Stat içerisinde kale arkasındaki koltukları kaldıracağız" diye konuştu.