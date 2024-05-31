Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bombardıman: Fenerbahçe 'Koçspor' oldu

Fenerbahçe'de yeniden başkan olmak için kolları sıvayan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın kurtuluş projesini açıkladı. Stadı büyüteceklerini ve Fenerbahçe'nin borçlarını kapatacaklarını söyleyen Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a da yüklendi. Fenerbahçe'nin sponsorlar konusunda "Koçspor" olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şimdi ne alıyoruz bilen var mı? Fenerbahçe Koç Spor olmuş. Burada mesele kimse bir şey bilmiyor" dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, Aziz Yıldırım'ın gazetecilerle yaptığı toplantının detaylarını bugün köşesinde yazdı. İşte detaylar...