Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile gezmede! 2 milyon TL'lik yeni aracı gündem oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ile Etiler'de görüntülendi. Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi?" sorusuna, "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" yanıtını verdi.
Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler'deydi. Habercilerin sorularına yanıt veren Sinem Kobal, "Lalin'le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin'in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu" diye konuştu.
"LALİN BANA BENZİYOR"
Sinem Kobal Lalin'in kendisine benzediğini söyledi: "Kenan söylemişti, 'annesine benziyor ama içinden bir Kenan bakıyor' diye. Bence de öyle daha, 5 buçuk aylık ama bana benziyor."
Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, "Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.
ARACI 2 MİLYON
Sinem Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi" sorusunu "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
- MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
- Emekliye çifte müjde: Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?
- Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı ödeme takvimi...
- İlk teravih hangi gün kılınacak? 2021 Ramazan'da teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet duyurdu
- 6 bankadan flaş karar! 12 Nisan Pazartesi itibarıyla değişiyor! Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA...
- Bankalarda kredi depremi! Faizler düşecek mi? 10 Nisan Ziraat, Garanti, TEB, Akbank kredi faiz oranları ne kadar?
- Son dakika: 10 Nisan vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronadan kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
- Son dakika: Ramazan'da 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı boyunca 3 hafta sokağa çıkma yasağı var mı?
- Flaş değişiklik! Marketler bugün kaça kadar açık? 10 Nisan Cumartesi A101, BİM, ŞOK, Migros saat kaçta kapanacak?
- Son dakika: Bugün yasak var mı? 10 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Kısıtlama saatleri...