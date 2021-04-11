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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile gezmede! 2 milyon TL'lik yeni aracı gündem oldu

'nun eşi yakın arkadaşı ile Etiler'de görüntülendi. Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi?" sorusuna, "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" yanıtını verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile gezmede! 2 milyon TL'lik yeni aracı gündem oldu

Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler'deydi. Habercilerin sorularına yanıt veren , "Lalin'le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin'in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu" diye konuştu.

"LALİN BANA BENZİYOR"
Sinem Kobal Lalin'in kendisine benzediğini söyledi: "Kenan söylemişti, 'annesine benziyor ama içinden bir Kenan bakıyor' diye. Bence de öyle daha, 5 buçuk aylık ama bana benziyor."

Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, "Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.

ARACI 2 MİLYON

Sinem Kobal, "Yeni aracınız hayırlı olsun, hediye mi" sorusunu "Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. Hediye değil" diye yanıt verdi.

Kobal'ın 2021 model Porsche Macan cipi 2 milyon TL değerinde.

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