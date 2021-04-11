Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile gezmede! 2 milyon TL'lik yeni aracı gündem oldu

Bebeğiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Sinem Kobal, "Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor diye düşünüyorum ama bizim şu an keyfimiz yerinde" diye konuştu.