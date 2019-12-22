Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Aşk Ağlatır neden final yapıyor? Aşk Ağlatır bitiyor mu sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Aşk Ağlatır final bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci gibi isimlerin yer aldığı dizi “Love That Makes You Cry” adlı diziden uyarlanmıştı.
Aşk Ağlatır neden final yapıyor? Pazar akşamları yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi final kararı aldı. Aşk Ağlatır final kararı aldı ve ekranlara veda edecek. Peki, Aşk Ağlatır neden final yapıyor? Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır başrol oyunculuğunu Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı üstleniyor.
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