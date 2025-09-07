CANLI | Özel'den provokasyon çağrısı! CHP'li vekiller polisin üzerine yürüdü | Bakan Yerlikaya: Müsaade etmeyeceğiz
CHP İstanbul'da gerilim tırmanırken parti gençlik kolları skandal bir çağrı yaparak provokasyonu işaret etti. CHP İl binası önünde hareketlilik sürerken İstanbul Valiliği 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandığını açıkladı. CHP İstanbul Başkanlığı'nda toplanan bir grup ve CHP'li Ali Mahir Başarır polislerin üzerine yürüyerek bağırdı. Öte yandan Özgür Özel de sokak çağrısı yaparak tehditler savurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında adli soruşturmanın başlatıldığının duyurdu.
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasının ardından 8 Eylül'de İstanbul İl Binası'na gideceğini açıklaması üzerine CHP Gençlik Kolları skandal bir çağrı yaparak binan önünde provokasyona davet etti. Gece saatleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yapmasının ardından CHP'li Ali Mahir Başarır İl Binası önündeki polislere bağırarak üzerine yürüdü. CHP İstanbul İl Binası önünde zaman zaman gerilimler yaşanıyor...
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan olaylar ve provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç; "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provakatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.
CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiş, bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular reddedilmiştir.
Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir.
Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."
EGM: 14 HESAP HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrasında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde provokatif hareketlilik yaşanmıştı. Olaya ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen şüphelileri tespit eden EGM, haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.
EGM, resmi hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Emniyet Genel Müdürlüğüzün yaptığı çalışmalar sonrasında Bazı sosyal medya hesapları üzerinden:
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap tespit edilmiş ve hakkında işlem başlatılmıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN PROVOKATİF YAYINLARA UYARI!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı yaşanan provokatif hareketlere karşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şahin şu ifadeleri kullandı:
"Yayıncılara açık çağrımızdır
Her koşulda basın ve yayın ilkelerine, haber yayıncılığına ilişkin mevzuat hükümlerine titizlikle riayet etmesi kanuni bir zorunluluktur.
Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır.
Canlı yayınlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin aktarılması, toplumda paniğe ve bilgi kirliliğine yol açacak bir sorumsuzluk örneğidir. Yayıncılarımızın yayın setinde belirlenen etik kurallardan sapmamaları, haber ve yorum arasındaki sınırları korumaları hukuken zorunludur.
Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır.
Üst Kurul olarak; tüm yayıncılarımızdan yayınlarını yaparken sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, basın ve yayın özgürlüğü kadar kamu yararı ve toplumsal huzuru da gözetmeleri gerektiğini önemle ve son kez tekrar hatırlatıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÖZEL KENDİ KENDİNİ YALANLADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı sokak çağrısı sonrası kendisine "Halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır" sözleriyle yanıt veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "insanları sokağa davet etmiyoruz" diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
Özel, gün içinde sosyal medya hesabından "sokağa davet eden" açıklamayı yine reddederek kendini yalanladı. Özgür özel son ayınladığı açıklamasında "Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Sn. İçişleri Bakanı,
Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.
Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!
İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.
Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.
İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.
Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."
İL BİNASI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
CHP'Lİ VEKİLLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
CHP'li vekiller yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu.
Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zorlu anlar yaşattı. Hatta öyle ki CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN 6 İLÇEYE ETKİNLİK YASAĞI
İstanbul Valiliği, CHP'nin provokatif sokak çağrısının ardından 6 ilçede eylem ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma Töreni vb. Türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonların yasaklanmıştır."
VALİ DAVUT GÜL: GÖREVLERİNİN ENGELLENMESİ CEZAİ YAPTIRIM DOĞURACAK
İstanbul Valisi Davut Gül CHP Gençlik Kolları'nın yaptığı çağrıya ilişkin uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.
Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.
İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN PROVOKASYON ÇAĞRISI
ÖZEL'DEN PROVOKASYON ÇAĞRISI: BU SON UYARIM
Özgür Özel, partisinin 102'nci yıl dayanışma etkinliğinde yine tehditler savurarak tekrar skandala imza attı. Özel sokakları işaret ederek "Bu son uyarımız" dedi.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE NELER OLUYOR?
CHP'de İstanbul İl yönetiminin görevden alınması ve kayyum atanması parti içinde kaosa neden oldu. Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu.
CHP Gençlik Kolları ise provokasyon çağrısı yaparak sokakları işaret etti. Peki şuan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor? A Haber Muhabiri Erşan Karaca son durumu aktardı.
VALİ DAVUT GÜL: GÖREVLERİNİN ENGELLENMESİ CEZAİ YAPTIRIM DOĞURACAK
İstanbul Valisi Davut Gül CHP Gençlik Kolları'nın yaptığı çağrıya ilişkin uyarıda bulunarak "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır." dedi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.
Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.
İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."
BAKAN YERLİKAYA: PROVOKE EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İl Başkanlığı'na atama kararını yok saymanın ve halkı sokağa dökmeye çalışmanın açıkça hukuka meydan okumaktır diyerek şöyle konuştu:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
PROVOKASYONA SOYUNDULAR
8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanmış, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmedilmişti.
PROVOKASYONA SOYUNDULAR
Bu gelişme sonrası il eski yönetim ve CHP yönetimi karara karşı çıkarak yeni atanan isimlere tehditler savurmuştu. CHP içinde bu gerilim devam ederken CHP İstanbul Gençlil Kolları da bu akşam saat 23.00'da İstanbul İl Başkanlığı'nı işaret ederek provokasyon çağrısı yaptı. Bu çağrı sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti ve 6 ilçede 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da yarın İETT, otobüs, metro, MARMARAY bedava mı?
- Yarın okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...
- Adalet Bakanlığı maaş promosyon tutarı 2025 | Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı, ne kadar ödenecek?
- Türkiye’den tek köy listede! Dünyanın en güzel 50 köyü açıklandı: Bu gizli cenneti gören büyüleniyor
- KPSS A GRUBU A-B-C-D kitapçığı PDF İNDİR | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman?
- EMEKLİYE 30.000 TL PROMOSYON FIRSATI | SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Vakıf, Halkbank, Akbank...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK yurtlarına yedekten nasıl girilir?
- YKS EK KONTENJAN KILAVUZU 2025 | Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı? YKS ek tercihleri ne zaman?
- KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste
- KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?
- KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
- Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...