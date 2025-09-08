Gürsel Tekin A Haber’e konuştu: İl başkanlığına gideceğim

08 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 08.09.2025 12:09
Gözler CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda... Mahkemenin CHP İstanbul il yönetimini görevden alması sonrası görevlendirilen Gürsel Tekin'in il başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor. Gürsel Tekin A Haber'in sorularını yanıtladı. A Haber Haber Programları Müdürü Emine Kavasoğlu detayları anlattı.
