CHP’li vekilden taşkınlık! Polisin üzerine yürüdü bir başka polise ses yükseltti

CHP'de İstanbul İl Yönetiminin görevden alınması ile birlikte bu durumu farklı noktalara bağlamak isteyen CHP'liler göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu. Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zorlu anlar yaşattı. CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü. CHP'li vekil Ali Mahir Başarır bir polisin üzerine yürürken bir diğer polise de ses yükselterek taşkınlık çıkardı.