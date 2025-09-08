08 Eylül 2025, Pazartesi

CHP İstanbul il binasında neler oluyor? A Haber bölgede
CHP İstanbul il binasında neler oluyor? A Haber bölgede

CHP İstanbul il binasında neler oluyor? A Haber bölgede

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin'in pazartesi günü il binasına gireceğini açıklamıştı. CHP Gençlik Kolları ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargı kararlarını hiçe sayarak sosyal medya üzerinden sokağa çıkma çağrısı yaptı. Yeni yönetim bugün göreve başlamak üzere il başkanlığına gelecek. A Haber ekibinden Kübar Kılıç Tepeci son durumu aktardı.
