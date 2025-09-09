Gürsel Tekin Taksim’de: Resmi il binamız Sarıyer’deki binadır… Özgür Özel’in programına katılacağım

Mahkeme tarafından tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin Taksim'de açıklamalarda bulundu. Tekin, "CHP'de bu sorunlar yaşanmasın diye uğraştık." dedi. Tekin, CHP'de resmi il başkanlığı binasının Sarıyer olduğunu söylerken; "Üstünde 6 ok bulunan her yer bizimdir." ifadesini kullandı. Tekin ayrıca, "Bina tartışmasının parçası olmayız." dedi.

