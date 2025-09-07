07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda neler oluyor?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 21:40
CHP'de İstanbul İl yönetiminin görevden alınması ve kayyum atanması parti içinde kaosa neden oldu. Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu. CHP Gençlik Kolları ise provokasyon çağrısı yaparak sokakları işaret etti. Peki şuan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor? A Haber Muhabiri Erşan Karaca son durumu aktardı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda neler oluyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda neler oluyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor?
Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik
Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik"
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul’da eylemler 3 gün yasaklandı
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul'da eylemler 3 gün yasaklandı
Türkiye-İsrail geriliminin sonu nereye varır?
Türkiye-İsrail geriliminin sonu nereye varır?
Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
"Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var"
CHP’de gözler pazartesi gününde
CHP'de gözler pazartesi gününde
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Kabine’nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?
Kabine'nin ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci! Masada başka neler var?
Başkan Erdoğan’ın ziyaret ettiği aile A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği aile A Haber'e konuştu
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
Çelik Kubbe ve Altay Tankı Atina’yı korkuttu!
CHP’li Uyanık’tan şaibeli kurultay itirafları!
CHP'li Uyanık'tan şaibeli kurultay itirafları!
Askerlerden Amerika’ya ayağa kalkın çağrısı!
Askerlerden Amerika'ya "ayağa kalkın" çağrısı!
Daha Fazla Video Göster