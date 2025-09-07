CHP'de İstanbul İl yönetiminin görevden alınması ve kayyum atanması parti içinde kaosa neden oldu. Bu durumu yargıya ve siyasete bağlamak isteyen göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu. CHP Gençlik Kolları ise provokasyon çağrısı yaparak sokakları işaret etti. Peki şuan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor? A Haber Muhabiri Erşan Karaca son durumu aktardı.