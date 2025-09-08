08 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2025 11:19
Güncelleme:08.09.2025 11:19
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 2 Eylül'de alınan ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere atanan Geçici Kurul'da yer alan Gürsel Tekin, dün yaptığı açıklamada bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini söyledi. Bu açıklama üzerine polis ekipleri gece saatlerinde Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında güvenlik önlemi aldı. Parti binasına giden çok sayıda CHP'li de, geceyi partide geçirdi. Bina önünde partililerin bekleyişi ve polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Parti binası önündeki bekleyiş, havadan görüntülendi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri sürüyor
CHP İstanbul il binasında neler oluyor?
CHP İstanbul il binasında neler oluyor?
Kabine toplantısının gündeminde neler var?
Kabine toplantısının gündeminde neler var?
CHP’den provokasyon çağrısı: Özel neyi amaçlıyor?
CHP'den provokasyon çağrısı: Özel neyi amaçlıyor?
CHP’li vekilden taşkınlık! Polisin üzerine yürüdü bir başka polise ses yükseltti
CHP'li vekilden taşkınlık! Polisin üzerine yürüdü bir başka polise ses yükseltti
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda neler oluyor?
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda neler oluyor?
Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik
Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik"
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul’da eylemler 3 gün yasaklandı
CHP provokasyon çağrısı yaptı valilik harekete geçti: İstanbul'da eylemler 3 gün yasaklandı
Türkiye-İsrail geriliminin sonu nereye varır?
Türkiye-İsrail geriliminin sonu nereye varır?
Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var
"Özgür Özel’de siyasi pusula problemi var"
CHP’de gözler pazartesi gününde
CHP'de gözler pazartesi gününde
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Daha Fazla Video Göster