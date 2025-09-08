Gürsel Tekin ve vekiller böyle tartıştı: Elini masaya vurma

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken Gürsel Tekin geçici kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atandı. Görevine başlamak üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen Gürsel Tekin'e su şişeleri fırlatıldı. İl binasına giren Tekin ile milletvekillerinin tartışması kamerada.

