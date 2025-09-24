Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! Türk aktivistler gemiden bağlanarak A Haber’e konuştu

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"HER 15 DAKİKADA BİR BOMBA SESİ DUYUYORUZ"

Şuan bizimle oynuyorlar. Test ediyorlar çok belli. Teknik anlamda zayıf olan yelkenlilerimize saldırmaları bizi alıkoyma hedeflerini çok net bir şekilde gösteriyor. Beklemedeyiz, nöbetteyiz ve tetikteyiz.

Şuanda da etrafımızda bir sürü dron görüyoruz. Her 15 dakikada bir bomba sesi duyuyoruz. Şuan lider gemisi içindeyiz ve burada 131 kişi buluyor. Hepimiz ayaktayız bekliyoruz. Sahil Güvenliği çağırdık. Şimdi onlardan haber bekliyoruz. Gazze'ye ulaşmaya 6-7 günümüz kaldı.