24 Eylül 2025, Çarşamba
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Türk aktivistler gemiden bağlanarak A Haber'e konuştu

Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Türk aktivistler gemiden bağlanarak A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.09.2025 03:43 Güncelleme: 24.09.2025 05:08
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! Türk aktivistler gemiden bağlanarak A Haber’e konuştu

Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, katil işgalci ordu tarafından dronlu saldırıya uğradı. Filodan A Haber'e bağlanan Türk Aktivistler Sümeyye Akdeniz Ordu ile Şuayb Ordu, İsrail ordusu tarafından ses bombalarıyla hedef alındıklarını belirterek 11 saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Türk Aktivist Sümeyye Akdeniz Ordu, filodan yaptığı telefon bağlantısı ile son gelişmelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Şuan da Gazze'ye yaklaşık 660 mil uzaklıktayız. Gemilerimiz arkamızda. Yaklaşık 2 saattir arkamızdan gelen yelkenlilerimize bombalı ve dronlu saldırılarda bulunuluyor. Daha 5 dakika önce 11'inci saldırı gerçekleşti.

"ETRAFA KİMYASAL SIÇRATTILAR"

Olay ilk olarak Alma gemisine 15 dronun yaklaşmasıyla başladı. Hepimiz alarm durumuna geçtik ve can yeleklerimizi giydik. Ardından bir tane gemimize direk dron saldırısı oldu. Etrafa kimyasal sıçrattılar. Aynısını bir yelkenlimize daha yaptılar. Kaptanımızın yüzü yaralandı ve yandı. Bundan sonraki saldırılar da inanılmaz derecede sesli ve ışıklı saldırılar oldu. Ses bombaları atıldı. Bu bombaların isabet ettiği yelkenlilerin baş kısmının düşmesine ve kullanılamaz hale veya tamamen kullanım dışı haline gelmesine neden oldu.

"HER 15 DAKİKADA BİR BOMBA SESİ DUYUYORUZ"

Şuan bizimle oynuyorlar. Test ediyorlar çok belli. Teknik anlamda zayıf olan yelkenlilerimize saldırmaları bizi alıkoyma hedeflerini çok net bir şekilde gösteriyor. Beklemedeyiz, nöbetteyiz ve tetikteyiz.

Şuanda da etrafımızda bir sürü dron görüyoruz. Her 15 dakikada bir bomba sesi duyuyoruz. Şuan lider gemisi içindeyiz ve burada 131 kişi buluyor. Hepimiz ayaktayız bekliyoruz. Sahil Güvenliği çağırdık. Şimdi onlardan haber bekliyoruz. Gazze'ye ulaşmaya 6-7 günümüz kaldı.

"DRONLARI MERMİ ATEŞLER GİBİ YATAYDAN FIRLATIYORLAR"

Sivil inisiyatifle kendilerini koruyan bir birlik olmadığını belirten Şuayb Ordu ise şu ifadeleri kullandı:

Resmen kedinin fare ile oynadığı gibi canları istediği gibi gelip bombalıyorlar. İsterlerse gerçek isterlerse yanıcı bomba da atabilirler. Şuan sadece ses bombası atıyorlar. Yelkenlere zarar verecek şekilde davranıyorlar. Bu demek oluyor ki muhtemelen yakınlarda bir gemi ya da gemiler var. Oradan dron kaldırıyorlar.

Saldırılarında bombaları tepeden bırakmıyorlar. Daha çok bomboyı tıpkı mermi ateşler gibi yatay pozisyonda geminin seviyesine gelerek alçalıp bombayı gemiye fırlatıyor.

